Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «В конце нам сломали хребет»

Главный тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями о поражении от «Колоса» (1:2) в поединке 21-готура УПЛ.
«Все, что было у ребят, они оставили на футбольном поле. Очередное поражение... Мы говорили игрокам, что будет большое давление, и они должны будут выдержать борьбу. О качестве футбола ничего не могу говорить, так как было много борьбы. В конце нам сломали хребет», — сказал Калитвинцев.
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Источник — Футбол 1/2/3
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