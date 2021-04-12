Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «В конце нам сломали хребет»

Главный тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями о поражении от «Колоса» (1:2) в поединке 21-готура УПЛ.

«Все, что было у ребят, они оставили на футбольном поле. Очередное поражение... Мы говорили игрокам, что будет большое давление, и они должны будут выдержать борьбу. О качестве футбола ничего не могу говорить, так как было много борьбы. В конце нам сломали хребет», — сказал Калитвинцев.