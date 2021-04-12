Андрей ТЛУМАК: «Очень сложно заманить известных мастеров в Карпаты»

Наставник аматорской команды рассказал о возможном усилении состава

  • 12.04.2021 20:11
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Андрей ТЛУМАК: «Очень сложно заманить известных мастеров в Карпаты»
© ФК Волынь. Андрей Тлумак

Тренер аматорских львовских «Карпат» Андрей Тлумак прокомментировал информацию, что с нового сезона за эту команду будут выступать Денис Кожанов, Андрей Ткачук и Олег Голодюк.

«Я не скрываю, что часто с ними общаюсь, однако в этом ничего удивительного нет, поскольку мы давно дружим. Что касается приглашения этих именитых футболистов в «Карпаты», то это все на уровне слухов. Хотя у них действующие контракты до 30 июня 2021 года, но для Кожанова и Ткачука сейчас главное помочь «Минаю» сохранить «прописку» в элитном дивизионе, а Голодюку вместе с «Металлистом 1925» повыситься в классе.

Если придерживаться такого же принципа, то смело можно было включить в этот список и вратаря «Александрии» Юрия Панькива. Мы с ним также в приятельских отношениях, часто созваниваемся, обмениваемся мнениями, и у него также скоро заканчивается контракт.

Если серьезно, то очень сложно заманить известных мастеров в команду Второй лиги, где с нового сезона собираются выступать новосозданные львовские «Карпаты», — рассказал Тлумак.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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