ЦЫГАНЫК: «Шахтер сейчас не тот. Не верю в то, что могут победить Динамо»

Футбольный журналист проанализировал ситуацию перед Украинским Классико

  • 12.04.2021 19:59
  • 1000 просмотров
  • 10 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Шахтер сейчас не тот. Не верю в то, что могут победить Динамо»
© Циганик Live

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live проанализировал ситуацию перед матчем «Шахтер» – «Динамо»:

«Забарный готовится к матчу с «Шахтером». Сыграет ли он, это уже вопрос. Но там есть выбор футболистов, которые могут сыграть на его позиции. Бесспорно, что с Забарным было бы проще. У него сломан нос, операция не потребовалась. У него будет повязка, с которой он будет играть, если получится. Забарный готовится к матчу, как Цыганков и Дуелунд.

Кто сможет заменить Сидорчука, который пропустит матч с «Шахтером» из-за перебора желтых карточек? Вместо него может выйти Шепелев, возможно – Андриевский. Но, я думаю, что получится Шепелев, скорее всего, потому что у него больше опыта в таких матчах. Я думаю, что у «Динамо» хватает футболистов и ротации, чтобы обеспечить абсолютно нормальный и адекватный подход. Киевляне не проиграли бы и во встрече первого круга с «Шахтером», если бы не потери, связанные с COVID-19.

Чего я ожидаю от Украинского Классико? Не верю я в то, что «Шахтер» может победить «Динамо». Не в том состоянии сейчас «горняки». «Шахтер» хорошо сыграл с «Ворсклой». Они сыграли с «Мариуполем», но нельзя сказать по этому матчу, что команда Каштру начала поправляться. Такой конкурентности они сейчас не имели. А «Львов», который уперся, сделал «Шахтеру» беду. Бесспорно, поле большое, мяч круглый, а в составе «горняков» много опытных игроков. Но я не уверен, что «Шахтер» сейчас сильнее «Динамо». Если «Шахтер» сейчас не победит «Динамо», то я с 90% вероятностью готов сказать, что киевский клуб станет чемпионом Украины.

Если даже «Шахтер» победит, то у них все равно еще останутся сложные поединки: с «Днепром-1», выездной матч с «Александрией». Там будет совсем не сладко. В поединках с «Минаем» и «Ингульцем» горняки должны взять свои очки. У «Динамо» календарь тяжелее: «Мариуполь», «Ворскла», «Ингулец» и «Колос». Для «Шахтера» это последний шанс остаться в борьбе за чемпионство.

Что может предложить «Шахтер»? Агрессию и опыт своих футболистов. Я убежден, что горняки будут играть активно впереди и с первых минут пытаться себя проявить и сосредоточиться на игре в атаке. Динамо, в принципе, сейчас уже научилось играть первым и вторым номером. Киевляне сейчас готовы. Бесспорно, будет проблема из-за отсутствия Сидорчука. Но есть кем заменить.

В чем преимущество Луческу? Луческу задействует практически всех футболистов. И все они имеют игровую практику и находятся в игровом тонусе. То есть нет, что кто-то сидит, а кто-то играет. На всех главный тренер рассчитывает. Посмотрите, как вышел Родригеш в матче с «Днепром-1». Он здорово себя проявил. У «Динамо» есть постоянное усиление со скамейки запасных. И, конечно, появление Цыганкова. Он много пропустил, но я думаю, что это позволит ему набрать энергию, которая обеспечит хорошую игру с «Шахтером». А нейтрализовать Цыганкова – это может быть проблемой для «Шахтера».

Я не верю, что «Шахтер» может победить «Динамо» в очном противостоянии. Но произойти может все что угодно. Есть еще другой вопрос. Если «Шахтер» проигрывает Классико, то разница между «горняками» и «Зарей», которая идет третьей, может быть лишь одно очко. Если ничья будет в Классико, тогда два очка между второй и третьей ступенькой. Поэтому в «Шахтере» должны помнить, что они могут потерять и второе место».

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
    alex73776
    online
      alex73776, 12.04.2021 20:43
    0
    да циганык никогда не верил в победу шахтера над его любимым динамо!ну победить шахта может так как там теперь что те дрова,что шахта,а чемпионат наверное выиграет динамо!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 12.04.2021 20:40
    0
    Те саме Франков з Цигаником говорили перед попереднім матчем цих команд (0:3)
    Ссылка
    cpega
      cpega, 12.04.2021 20:39
    0
    Не, ну это знатный прогнозист, как Гордон в политике. Что не скажет все сбывается. Счет 3:0 небось еще будет.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 12.04.2021 20:34
    +2
    Чому ні?
    Монзуль в полі, Іванов на ВАРі. Співбесіда з Палкіним.😂😂😂
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:34
    0
    Самое главное, чтобы динамовцы так не думали и настроились на игру с максимальной самоотдачей.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 12.04.2021 20:32
    -1
    Он бы с василенко книги писать, фантастику)
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.04.2021 20:27
    0
    Опачки. Знаний експерт "Все навпаки". Тепер знаю, що можна на Шахту валити тисячами!!!!.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 12.04.2021 20:26
    -1
    гра покаже
    Ссылка
    ДерЬНамО💩
      ДерЬНамО💩, 12.04.2021 20:18
    -4
    Как всегда динама будет оpиdarassinа Шахтёром и ,а ты экспердище чучело ))
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 12.04.2021 20:15
    -8
    Ну если цыган не верит,то Шахтер точно муSSоров отимеет.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 12.04.2021 20:34
    +2
    Чому ні?
    Монзуль в полі, Іванов на ВАРі. Співбесіда з Палкіним.😂😂😂
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 12.04.2021 20:43
    0
    да циганык никогда не верил в победу шахтера над его любимым динамо!ну победить шахта может так как там теперь что те дрова,что шахта,а чемпионат наверное выиграет динамо!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 12.04.2021 20:40
    0
    Те саме Франков з Цигаником говорили перед попереднім матчем цих команд (0:3)
    Ссылка
    cpega
    online
      cpega, 12.04.2021 20:39
    0
    Не, ну это знатный прогнозист, как Гордон в политике. Что не скажет все сбывается. Счет 3:0 небось еще будет.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:34
    0
    Самое главное, чтобы динамовцы так не думали и настроились на игру с максимальной самоотдачей.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.04.2021 20:27
    0
    Опачки. Знаний експерт "Все навпаки". Тепер знаю, що можна на Шахту валити тисячами!!!!.
    Ссылка
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