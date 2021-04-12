ЦЫГАНЫК: «Шахтер сейчас не тот. Не верю в то, что могут победить Динамо»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live проанализировал ситуацию перед матчем «Шахтер» – «Динамо»:

«Забарный готовится к матчу с «Шахтером». Сыграет ли он, это уже вопрос. Но там есть выбор футболистов, которые могут сыграть на его позиции. Бесспорно, что с Забарным было бы проще. У него сломан нос, операция не потребовалась. У него будет повязка, с которой он будет играть, если получится. Забарный готовится к матчу, как Цыганков и Дуелунд.

Кто сможет заменить Сидорчука, который пропустит матч с «Шахтером» из-за перебора желтых карточек? Вместо него может выйти Шепелев, возможно – Андриевский. Но, я думаю, что получится Шепелев, скорее всего, потому что у него больше опыта в таких матчах. Я думаю, что у «Динамо» хватает футболистов и ротации, чтобы обеспечить абсолютно нормальный и адекватный подход. Киевляне не проиграли бы и во встрече первого круга с «Шахтером», если бы не потери, связанные с COVID-19.

Чего я ожидаю от Украинского Классико? Не верю я в то, что «Шахтер» может победить «Динамо». Не в том состоянии сейчас «горняки». «Шахтер» хорошо сыграл с «Ворсклой». Они сыграли с «Мариуполем», но нельзя сказать по этому матчу, что команда Каштру начала поправляться. Такой конкурентности они сейчас не имели. А «Львов», который уперся, сделал «Шахтеру» беду. Бесспорно, поле большое, мяч круглый, а в составе «горняков» много опытных игроков. Но я не уверен, что «Шахтер» сейчас сильнее «Динамо». Если «Шахтер» сейчас не победит «Динамо», то я с 90% вероятностью готов сказать, что киевский клуб станет чемпионом Украины.

Если даже «Шахтер» победит, то у них все равно еще останутся сложные поединки: с «Днепром-1», выездной матч с «Александрией». Там будет совсем не сладко. В поединках с «Минаем» и «Ингульцем» горняки должны взять свои очки. У «Динамо» календарь тяжелее: «Мариуполь», «Ворскла», «Ингулец» и «Колос». Для «Шахтера» это последний шанс остаться в борьбе за чемпионство.

Что может предложить «Шахтер»? Агрессию и опыт своих футболистов. Я убежден, что горняки будут играть активно впереди и с первых минут пытаться себя проявить и сосредоточиться на игре в атаке. Динамо, в принципе, сейчас уже научилось играть первым и вторым номером. Киевляне сейчас готовы. Бесспорно, будет проблема из-за отсутствия Сидорчука. Но есть кем заменить.

В чем преимущество Луческу? Луческу задействует практически всех футболистов. И все они имеют игровую практику и находятся в игровом тонусе. То есть нет, что кто-то сидит, а кто-то играет. На всех главный тренер рассчитывает. Посмотрите, как вышел Родригеш в матче с «Днепром-1». Он здорово себя проявил. У «Динамо» есть постоянное усиление со скамейки запасных. И, конечно, появление Цыганкова. Он много пропустил, но я думаю, что это позволит ему набрать энергию, которая обеспечит хорошую игру с «Шахтером». А нейтрализовать Цыганкова – это может быть проблемой для «Шахтера».

Я не верю, что «Шахтер» может победить «Динамо» в очном противостоянии. Но произойти может все что угодно. Есть еще другой вопрос. Если «Шахтер» проигрывает Классико, то разница между «горняками» и «Зарей», которая идет третьей, может быть лишь одно очко. Если ничья будет в Классико, тогда два очка между второй и третьей ступенькой. Поэтому в «Шахтере» должны помнить, что они могут потерять и второе место».