ВИДЕО. Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы хотим удивить всех»

Завтра, 13 апреля «Бавария» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с ПСЖ. Несмотря на домашнее поражение 2:3, главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик готовится к камбэку:
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Источник — Sport.ua
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