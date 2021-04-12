Без Коноплянки и Исмаили. Шахтер готовится к битве с Динамо

«Шахтер» готовится к ключевому матчу УПЛ против «Динамо» без защитника Исмаили и полузащитника Евгения Коноплянки.
Коноплянка восстанавливается после травмы, а Исмаили уже работает по индивидуальной программе, но пока не тренируется с группой.
Все остальные игроки готовятся к поединку с «Динамо».
Встреча состоится 17 апреля в 19:30 на НСК «Олимпийский».
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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Шахтёр закопают ещё в первом тайме красной и пенальти.
Вроде же классико должно проходить в сильнейших составах ?
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