Без Коноплянки и Исмаили. Шахтер готовится к битве с Динамо

Только два игрока не работают в общей группе

  • 12.04.2021 18:49
  • 705 просмотров
  • 17 комментариев
Без Коноплянки и Исмаили. Шахтер готовится к битве с Динамо
© shakhtar.com

«Шахтер» готовится к ключевому матчу УПЛ против «Динамо» без защитника Исмаили и полузащитника Евгения Коноплянки.

Коноплянка восстанавливается после травмы, а Исмаили уже работает по индивидуальной программе, но пока не тренируется с группой.

Все остальные игроки готовятся к поединку с «Динамо».

Встреча состоится 17 апреля в 19:30 на НСК «Олимпийский».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 19:27
    0
    Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    Лучше и не скажешь!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.04.2021 19:27
    -1
    tropZ, 12.04.2021 19:25
    Тебе лучше знать. Из одних орло, в другие орло.
    Пишешь донецкими загадками. Ничего не понятно
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 19:27
    -2
    Как всегда унизим даунаму кипрскую автобусную.
    Ссылка
    tropZ
      tropZ, 12.04.2021 19:25
    -1
    Zport., 12.04.2021 19:20
    Какой мостик из луганской станицы?
    Тебе лучше знать. Из одних орло, в другие орло.
    Ссылка
    ДерЬНамО💩
    online
      ДерЬНамО💩, 12.04.2021 19:20
    -3
    отpиdarassinым ДерЬнамовцам лижбы срать на ветке Шахтёра ,ну не жалкие эти деРЬнамовцы )))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.04.2021 19:20
    -3
    tropZ, 12.04.2021 19:17
    А ты наш? Из Станицы Луганской? Так классно... мостик как в Киеве.
    Какой мостик из луганской станицы?
    Ссылка
    tropZ
      tropZ, 12.04.2021 19:20
    -2
    Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    На это раз так не выйдет. Придёт мер и президент, премьер и министр спорта.
    Шахтёр закопают ещё в первом тайме красной и пенальти.
    Ссылка
    tropZ
      tropZ, 12.04.2021 19:17
    -1
    Zport., 12.04.2021 19:11
    Беженец ордловский, как там твои сородычи на лугандонии поживают? Буряты с чеченами их ещё не съели, после того как ты бежал подальше оттуда?
    А ты наш? Из Станицы Луганской? Так классно... мостик как в Киеве.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 19:16
    -1
    VAD, 12.04.2021 19:03
    А що там слышно про отмену дискваоа Сдорчука, ну шоб обвли наиболее оптимальные составы,ждем последовательности в решениях
    Та вот жду .
    Вроде же классико должно проходить в сильнейших составах ?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.04.2021 19:16
    -2
    VAD, 12.04.2021 19:14
    Им уже придется придумывать новый способ высчитывать самую титулованую команду, считать только после 91го уже не поможет
    Они уже не знают что придумать. У Динамо, после этого сезона будет уже +4 титула отрыв от бомжар. Наверное начнут с 2000-го года считать
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 19:16
    -1
    Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    Так ребят , если что обезьяну немытую кормить нельзя , и близко к прутьям не подходите , она говном кидается , когда не жрет его
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.04.2021 19:14
    0
    Zport., 12.04.2021 19:12
    Беженец, почему ты считаешь последние пять лет, а не семь? Тебе так выгоднее?)
    Им уже придется придумывать новый способ высчитывать самую титулованую команду, считать только после 91го уже не поможет
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.04.2021 19:12
    0
    Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    Беженец, почему ты считаешь последние пять лет, а не семь? Тебе так выгоднее?)
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.04.2021 19:11
    0
    Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    Беженец ордловский, как там твои сородычи на лугандонии поживают? Буряты с чеченами их ещё не съели, после того как ты бежал подальше оттуда?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.04.2021 19:04
    0
    Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    Агробізнес!!!!
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.04.2021 19:03
    +2
    А що там слышно про отмену дискваоа Сдорчука, ну шоб обвли наиболее оптимальные составы,ждем последовательности в решениях
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    -5
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.04.2021 19:03
    +2
    А що там слышно про отмену дискваоа Сдорчука, ну шоб обвли наиболее оптимальные составы,ждем последовательности в решениях
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 19:27
    0
    Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    Лучше и не скажешь!
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.04.2021 19:14
    0
    Zport., 12.04.2021 19:12
    Беженец, почему ты считаешь последние пять лет, а не семь? Тебе так выгоднее?)
    Им уже придется придумывать новый способ высчитывать самую титулованую команду, считать только после 91го уже не поможет
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.04.2021 19:12
    0
    Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    Беженец, почему ты считаешь последние пять лет, а не семь? Тебе так выгоднее?)
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.04.2021 19:11
    0
    Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    Беженец ордловский, как там твои сородычи на лугандонии поживают? Буряты с чеченами их ещё не съели, после того как ты бежал подальше оттуда?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.04.2021 19:04
    0
    Alexander Киев, 12.04.2021 19:02
    Це вже давно не битва.. а просто підстрачники Шахтар накидає динаміку і ті підуть скулити в коментарях в Україні Чемпіон 1-н і це Шахтар. Який вже 7 років як без рідного стадіона, бази, вболівальників та міста в цілому, але за останні 5 років 4 рази вигравали УПЛ! А " где динамка, где? " - так и хочется ответить в рифму
    Агробізнес!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности