ГАСПЕРИНИ: «Аталанте тренер сейчас не нужен. Сами все умеют и знают»

Команда Малиновского лишь на 2 очка отстает от 2-й позиции

  • 12.04.2021 14:49
  • 1972 просмотра
  • 1 комментарий
ГАСПЕРИНИ: «Аталанте тренер сейчас не нужен. Сами все умеют и знают»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу 3:2 в матче чемпионата Италии над «Фиорентиной», в котором Руслан Малиновский оформил две результативные передачи.

«Был очень тяжелый матч, но все же набрали необходимые три очка. Радует, что команда по ходу встречи умеет легко переключаться между схемами. Мы играли в три защитника, затем легко перешли на четыре. Это же касается центра поля и атаки. У нас много опций, и футболисты сами все знают, что и как делать».

«Я им сейчас вообще не нужен, могу сидеть на трибунах, а команда будет действовать на автопилоте. Уверен, битва за топ-4 продлится до последнего тура», - сказал Гасперини.

Команда занимает 4-е место, но отстает от второй позиции на 2 пункта.

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Источник — Football-Italia

(9 голосов)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 12.04.2021 15:54
    +2
    Моё мнение Гасперини после окончания контракта, пойдёт на повышение в ТОП команду. Я очень хочу его увидеть в Реале, Барсе, ЮВЕ, Дортмунд Б.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 12.04.2021 15:54
    +2
    Моё мнение Гасперини после окончания контракта, пойдёт на повышение в ТОП команду. Я очень хочу его увидеть в Реале, Барсе, ЮВЕ, Дортмунд Б.
    Ссылка
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