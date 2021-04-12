ГАСПЕРИНИ: «Аталанте тренер сейчас не нужен. Сами все умеют и знают»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу 3:2 в матче чемпионата Италии над «Фиорентиной», в котором Руслан Малиновский оформил две результативные передачи.

«Был очень тяжелый матч, но все же набрали необходимые три очка. Радует, что команда по ходу встречи умеет легко переключаться между схемами. Мы играли в три защитника, затем легко перешли на четыре. Это же касается центра поля и атаки. У нас много опций, и футболисты сами все знают, что и как делать».

«Я им сейчас вообще не нужен, могу сидеть на трибунах, а команда будет действовать на автопилоте. Уверен, битва за топ-4 продлится до последнего тура», - сказал Гасперини.

Команда занимает 4-е место, но отстает от второй позиции на 2 пункта.