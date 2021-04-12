Вячеслав ШЕВЧУК: «У Десны очень крутая линия атаки во главе с Тотовицким»

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу черниговской «Десны» над «Александрией» (4:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«У «Десны» очень крутая линия атаки во главе с Тотовицким. Он вообще очень крутой сезон проводит. В каждом матче он ключевой игрок, очень многое от него зависит, он очень активен. Кроме того, в каждом матче «Десна» создает много голевых моментов. Что касается «Александрии», то понятно, что Ковалец – это ключевой игрок, он творческий. И когда его в атаке нет, то в атаке уже мало чего получается», - сказал Шевчук.