Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Милевского ушел из Миная»

36-летний форвард перестал попадать в стартовый состав

  • 12.04.2021 14:21
  • 1745 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Милевского ушел из Миная»
© ФК Минай. Артем Милевский

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу львовского «Руха» над «Минаем» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я бы на месте Милевского ушел из «Миная». Во-первых, он не попадает в состав, уже можно покидать этот клуб. А по игре – «Минай» играл на контратаках. В первом тайме, я так понимаю, тренеры вообще забыли сказать игрокам, что есть ворота. А этот знаменитый розыгрыш углового? У меня вопрос к Федыку: а можете с раздевалки начинать разбегаться?» - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    onco-clown
    online
      onco-clown, 12.04.2021 14:29
    0
    А как Артем переходил, то такое в голову не приходило, что он в итоге в основу попадать не будет и все на том.
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 12.04.2021 14:29
    0
    А как Артем переходил, то такое в голову не приходило, что он в итоге в основу попадать не будет и все на том.
    Ссылка
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