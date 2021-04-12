Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Милевского ушел из Миная»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу львовского «Руха» над «Минаем» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
«Я бы на месте Милевского ушел из «Миная». Во-первых, он не попадает в состав, уже можно покидать этот клуб. А по игре – «Минай» играл на контратаках. В первом тайме, я так понимаю, тренеры вообще забыли сказать игрокам, что есть ворота. А этот знаменитый розыгрыш углового? У меня вопрос к Федыку: а можете с раздевалки начинать разбегаться?» - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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