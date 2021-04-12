Цифры и факты. Важнейшие события 21-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 12.04.2021 13:44
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Цифры и факты. Важнейшие события 21-го тура УПЛ
© ФК Динамо

Главные цифры 21-го тура УПЛ.

«Динамо» одерживает 6-ю победу подряд (мячи 16-2).

Киевляне продлевают беспроигрышную и голевую серии до 12 матчей (+10=2).

150-й поединок в карьере проводит Артем Беседин (ЧУ - 97, КУ - 10, СК - 3, ЕК - 27, СУ - 13).


ФК Динамо

Динамовцы 10-й раз играют на «ноль» в этом сезоне.

Завершается рекордная беспроигрышная серия «Днепра-1», которая составила 7 игр (+5=2). Последнее поражение сине-бело-голубые потерпели 12 декабря 2020 года, уступив в гостях «Руху» - 1:4.

60-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Игор Йовичевич (+18=15-27, 67-81).

Артем Довбик становится «обладателем» 60-й красной карточки сезона-2020/21.

«Шахтер» 20-й раз берет верх над «Мариуполем» на его поле. При этом оранжево-черные наносят 14-й разгром оранжево-синим.

Горняки обновляют три своих же рекорда лиги, продлив общие беспроигрышную и голевую серию во встречах с «Мариуполем» до 46 матчей (+42=4), а забивную гостевую - до 23-х. Кроме того, подопечные Луиша Каштру повторяют рекорд, установленный «Динамо» в гостевых баталиях с запорожским «Металлургом», не зная поражений в поединках с мариупольцами на их поле 23 игры кряду (+20=3).

«Шахтер» реализовывает 5-й пенальти подряд.

50-й матч в рядах горняков проводит Фернанду (ЧУ - 39, КУ - 2, СК - 2, ЕК - 7).

8-й раз поражает ворота южан Жуниор Мораес (5 голов - за «Шахтер», 2 - за «Динамо», 1 - за донецкий «Металлург»).

Жуниор Мораес становится вторым игроком после Андрея Ярмоленко, забившим 40 победных мячей в чемпионатах Украины.


ФК Шахтер

Дончане выходит в единоличные лидеры сезона по числу дублей - 8.

Жуниор Мораес оформляет рекордный 17-й дубль «Шахтера» в поединках с «Мариуполем». При этом первый мяч в ворота оранжево-синих оказывается для него 60-м за горняков во всех турнирах, а второй - 45-м в УПЛ.

С 45-ю голами Жуниор Мораес, обойдя Валерия Кривенцова, выходит на 10-е место в списке лучших бомбардиров оранжево-черных в чемпионатах Украины.

«Мариуполь» терпит 10-е поражение в УПЛ при Остапе Маркевиче.

Павел Шушко становится 300-м игроком, задействованным мариупольцами в элитном дивизионе, в том числе 40-м - в сезоне-2020/21.

«Десна» одерживает первую крупную волевую победу в элитном дивизионе.

Александр Рябоконь празднует 70-ю викторию во всех официальных турнирах (ЧУ - 52, КУ - 18).

Андрей Тотовицкий, 4-й раз поразивший ворота «Александрии», становится автором первого дубля «Десны» во встречах с черно-желто-зелеными. При этом 1-й гол оказывается для него 35-м в карьере, а 2-й - 350-м, пропущенным александрийцами в гостях.

«Александрия» зарабатывает третью «баранку» подряд (мячи 3-7).

Черно-желто-зеленые терпят 10-е безвольное поражение на чужих полях.

Кирилл Ковалец становится автором 250-го гола команд Владимира Шарана в чемпионатах Украины и 10-го для александрийцев в баталиях с «Десной».

Мяч, забитый Алексеем Гуцуляком, оказывается 300-м, пропущенным «Александрией» во всех турнирах при Владимире Шаране.

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250-й матч в карьере проводит Юрий Панькив (ЧУ - 224, КУ - 13, ЕК - 13).

Безничейная серия «Зари» достигает 11 игр (+9-2).

Луганчане проводят 10-й сухой матч в этом сезоне.

Сергей Лавриненко терпит 10-е поражение на тренерском посту в элитном дивизионе.

«Ворскла» становится вторым клубом после «Мариуполя», чьи голкиперы выиграли 30 пенальтийских дуэлей.

Мяч, забитый Ибраимом Кане, оказывается 10-м для полтавчан в поединках со «Львовом», и 50-м, пропущенным Александром Ильющенковым в УПЛ.

«Львов», 3-й раз кряду уступивший хозяевам (мячи 2-11), терпит 60-е поражение в чемпионатах Украины.

Сине-золотые пропускают 10 игр подряд.

«Колос» одерживает 20-ю победу в элитном дивизионе.

Подопечные Руслана Костышина продлевают свою рекордную гостевую беспроигрышную серию до 6 матчей (+3-3).

На рекордной 254-й минуте завершается сухая серия ковалевцев.

«Олимпик» терпит в общем 8-е поражение подряд (мячи 3-17), устанавливая новый личный антирекорд, а на своем поле - 3-е (мячи 1-5).

«Олимпийцы» обновляют еще два клубных «рекорда», пропуская в общем 17 игр кряду, а дома - 9.

Ибрагим Каргбо на 458-й минуте прерывает безголевую серию сине-голубых.

«Олимпик» пропускает 150-й мяч на своем поле.

В ворота «олимпийцев» 50-й раз назначают пенальти.

Андрей Кухарук прерывает два безголевых сериала «Руха»: общий - на 335-й минуте и домашний - на 318-й.

Гостевая безвыигрышная серия «Миная» достигает 10 игр (=4-6).

Закарпатцы обходятся без забитых мячей в общем 495 минут кряду, а на чужих полях - 436.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Цуриков («Днепр-1»), 100-й - Руслан Бабенко («Олимпик») и Франсиско Ди Франко («Днепр-1»), 50-й - Орест Лебеденко («Олимпик»), Игорь Литовка («Десна») и Владлен Юрченко («Заря»), 1-й - Даниил Алефиренко («Заря»), Сиака Багайоко («Минай»), Жео Экра («Олимпик»), Никита Козицкий, Иван Кошкош, Мирослав Трофимюк, Илья Ухань и Павел Шушко (все - «Мариуполь»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Александр Ильющенков («Львов»), ранее выступавший за «Карпаты» и «Металлист».

30-й мяч в премьер-лиге забивает Андрей Тотовицкий (первый в ворота «Александрии»), 15-й - Сергей Сидорчук, 5-й - Вадим Милько, 1-й - Жунинью (в 9-й игре) и Андрей Кухарук (в 13-й).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Алексей Довгий («Львов»).

17-й дубль в УПЛ делает Жуниор Мораес, 4-й - Андрей Тотовицкий.

14-й пенальти из 21-го реализовывает Жуниор Мораес.

С 9-й попытки впервые парирует удар с «точки» Дмитрий Ризнык.

25-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Георгий Бущан.

1-ю красную карточку в карьере получают Артем Довбик (в 42-й игре), Сиака Багайоко и Жео Экра (оба - в 1-й).

60-й «горчичник» зарабатывают для своей команды в нынешнем сезоне Егор Ярмолюк («Днепр-1») и Максим Грисьо («Львов»), 50-й - Владислав Кабаев («Заря») и Таддеус Нкенг («Олимпик»).

60-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Юбилей он «отмечает» 30-м удалением игрока.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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