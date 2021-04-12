ДЕНИСОВ: «Шахтер не имеет права запрещать играть кому-то из арендованных»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Мариуполем» (3:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Напомним, по условиям арендных соглашений 13 игроков основного состава «Мариуполя» не смогли сыграть в этом матче.

«Шахтер» без проблем расправился с «Мариуполем», уже в первом тайме все было решено. Мариупольцы не могли использовать арендованных у «Шахтера», поэтому сыграли наполовину молодежным составом. Это тема, давно набившая оскомину. «Динамо» не позволяет сыграть против себя арендованным «Днепру-1», «Мариуполь» тоже не смог позволить себе использовать арендованных у «Шахтера». «Заря», кстати, разрешила «Ингульцу», чтобы арендованные у нее игроки сыграли. Где эта грань и как она должна регулироваться? Каждый раз один и тот же вопрос.

Никто ничего не запрещает, ведь любой клуб не имеет права по трудовому законодательству кому-то запретить работать. Другое дело, что в контрактах прописано: «Хотите выставить наших арендованных, заплатите такую-то сумму». Это, естественно, экономически бьет по бюджету и «Мариуполь» себе такое позволить не может», - заявил Денисов.