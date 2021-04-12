ДЕНИСОВ: «Шахтер не имеет права запрещать играть кому-то из арендованных»

По словам журналиста, у «Мариуполя» просто нет денег на выплату компенсации

  • 12.04.2021 14:00
  • 1962 просмотра
  • 10 комментариев
ДЕНИСОВ: «Шахтер не имеет права запрещать играть кому-то из арендованных»
© ФК Шахтер Донецк

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Мариуполем» (3:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Напомним, по условиям арендных соглашений 13 игроков основного состава «Мариуполя» не смогли сыграть в этом матче.

«Шахтер» без проблем расправился с «Мариуполем», уже в первом тайме все было решено. Мариупольцы не могли использовать арендованных у «Шахтера», поэтому сыграли наполовину молодежным составом. Это тема, давно набившая оскомину. «Динамо» не позволяет сыграть против себя арендованным «Днепру-1», «Мариуполь» тоже не смог позволить себе использовать арендованных у «Шахтера». «Заря», кстати, разрешила «Ингульцу», чтобы арендованные у нее игроки сыграли. Где эта грань и как она должна регулироваться? Каждый раз один и тот же вопрос.

Никто ничего не запрещает, ведь любой клуб не имеет права по трудовому законодательству кому-то запретить работать. Другое дело, что в контрактах прописано: «Хотите выставить наших арендованных, заплатите такую-то сумму». Это, естественно, экономически бьет по бюджету и «Мариуполь» себе такое позволить не может», - заявил Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    ДерЬНамО💩
    online
      ДерЬНамО💩, 12.04.2021 14:52
    -1
    zelia73, 12.04.2021 14:27
    пропагандон---для хозяина арендопаля---переложить деньги с одного кармана в другой не проблема---как и назначить маркевича младшего--в будку---проблема в том что и федерацию кормит рыжий убийца
    ШмОнька,это ты старый дерЬНАМОВЕЦ ?Курва ты где была?!)))
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 14:43
    0
    funnycat, 12.04.2021 14:22

    Ох уж это ржавое шапито . Года идут и топорные методы работы пропагандистких рупоров не меняются .
    —-
    Как обычно вляпавшись в очередной позор , шлахтера пытается показать , что все такие , все так делают да и не позор это , а так - обыденность
    —-
    Нет Сашка , ни Динамо ни Заря так не делают , сдавая по своих 13 игроков , в другую команду , по сути обкатывая свой дубль в УПЛ

    Ген Директор ДК или Зари не проводят собеседования тренеров в Днепре или Ингульце .
    ——
    Так что не приматывай свой ржавый скам , Сашка , к нормальным клубам .
    —-
    шахтёр с мариуполем - это позор украинского футбола !
    Шизофреничка, позор украинского футбола — это твоя даунама кипрская.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.04.2021 14:32
    -1
    Кто платит зарплату арендованным игрокам,тот запрещает играть,или разрешает-всё логично
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 12.04.2021 14:27
    +2
    пропагандон---для хозяина арендопаля---переложить деньги с одного кармана в другой не проблема---как и назначить маркевича младшего--в будку---проблема в том что и федерацию кормит рыжий убийца
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 14:22
    +1

    Ох уж это ржавое шапито . Года идут и топорные методы работы пропагандистких рупоров не меняются .
    —-
    Как обычно вляпавшись в очередной позор , шлахтера пытается показать , что все такие , все так делают да и не позор это , а так - обыденность
    —-
    Нет Сашка , ни Динамо ни Заря так не делают , сдавая по своих 13 игроков , в другую команду , по сути обкатывая свой дубль в УПЛ

    Ген Директор ДК или Зари не проводят собеседования тренеров в Днепре или Ингульце .
    ——
    Так что не приматывай свой ржавый скам , Сашка , к нормальным клубам .
    —-
    шахтёр с мариуполем - это позор украинского футбола !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 14:20
    +1
    Vitalii_13UA, 12.04.2021 14:10
    Или, Заря дала бесплатно играть им своим игрокам.
    Скорее всего Заря дала бесплатно играть.
    Молодцы хороший пример
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 12.04.2021 14:11
    +1
    Vitalii_13UA, 12.04.2021 14:10
    Или, Заря дала бесплатно играть им своим игрокам.
    И это показывает, что она не боится своих игроков))
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 12.04.2021 14:10
    0
    Trasher311987, 12.04.2021 14:09
    Получается Ингулец богаче Мариуполя?
    Или, Заря дала бесплатно играть им своим игрокам.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 14:09
    +4
    Получается Ингулец богаче Мариуполя?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 12.04.2021 14:05
    +3
    черный рот рыжего убийцы---расскажи как палкин управляет арендуполем---и как маркевич младший проходил собеседование у палки
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 14:09
    +4
    Получается Ингулец богаче Мариуполя?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 12.04.2021 14:05
    +3
    черный рот рыжего убийцы---расскажи как палкин управляет арендуполем---и как маркевич младший проходил собеседование у палки
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 12.04.2021 14:27
    +2
    пропагандон---для хозяина арендопаля---переложить деньги с одного кармана в другой не проблема---как и назначить маркевича младшего--в будку---проблема в том что и федерацию кормит рыжий убийца
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 14:22
    +1

    Ох уж это ржавое шапито . Года идут и топорные методы работы пропагандистких рупоров не меняются .
    —-
    Как обычно вляпавшись в очередной позор , шлахтера пытается показать , что все такие , все так делают да и не позор это , а так - обыденность
    —-
    Нет Сашка , ни Динамо ни Заря так не делают , сдавая по своих 13 игроков , в другую команду , по сути обкатывая свой дубль в УПЛ

    Ген Директор ДК или Зари не проводят собеседования тренеров в Днепре или Ингульце .
    ——
    Так что не приматывай свой ржавый скам , Сашка , к нормальным клубам .
    —-
    шахтёр с мариуполем - это позор украинского футбола !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 14:20
    +1
    Vitalii_13UA, 12.04.2021 14:10
    Или, Заря дала бесплатно играть им своим игрокам.
    Скорее всего Заря дала бесплатно играть.
    Молодцы хороший пример
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 12.04.2021 14:11
    +1
    Vitalii_13UA, 12.04.2021 14:10
    Или, Заря дала бесплатно играть им своим игрокам.
    И это показывает, что она не боится своих игроков))
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 14:43
    0
    funnycat, 12.04.2021 14:22

    Ох уж это ржавое шапито . Года идут и топорные методы работы пропагандистких рупоров не меняются .
    —-
    Как обычно вляпавшись в очередной позор , шлахтера пытается показать , что все такие , все так делают да и не позор это , а так - обыденность
    —-
    Нет Сашка , ни Динамо ни Заря так не делают , сдавая по своих 13 игроков , в другую команду , по сути обкатывая свой дубль в УПЛ

    Ген Директор ДК или Зари не проводят собеседования тренеров в Днепре или Ингульце .
    ——
    Так что не приматывай свой ржавый скам , Сашка , к нормальным клубам .
    —-
    шахтёр с мариуполем - это позор украинского футбола !
    Шизофреничка, позор украинского футбола — это твоя даунама кипрская.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 12.04.2021 14:10
    0
    Trasher311987, 12.04.2021 14:09
    Получается Ингулец богаче Мариуполя?
    Или, Заря дала бесплатно играть им своим игрокам.
    Ссылка
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