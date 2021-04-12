Евгений ПАСТ: «Десна постарается взойти на пьедестал почета»

Вратарь «Десны» Евгений Паст в календарном поединке 18 тура чемпионата УПЛ с «Шахтером» повредил голеностоп и вынужден был пропустить два следующих матча черниговцев.

Однако в противостоянии с «Александрией» опытнейший кипер уже был среди запасных. Голкипер прокомментировал победу своей команды над «горожанами» (4:1).

«Если откровенно, то не люблю находиться на скамейке запасных, сильно переживаю. Не обошлось без волнений и в поединке с «Александрией». Ведь первыми пропустили, а когда вышли вперед - 2:1, то гости сумели взвинтить темп и минут десять приходилось тяжеловато. Но ребята вытерпели, все обошлось и, на мой взгляд, мы наиграли на победу.

Чем объяснить, что наши поединки с «горожанами» всегда проходят бескомпромиссно и результативно? Стечением обстоятельств. Вчера вот добились желаемого благодаря правильной тактике, да и с реализацией - преуспели. Голы получились красивые.

Конечно, желательно, чтобы у «Десны» на финишной прямой не возникло кадровых проблем. Пока что только восстанавливается после травмы Филипп Будковский да и в матче с «Александрией» не избежал повреждения Андрей Тотовицкий. Это ключевые исполнители и надеемся на их скорое возвращение в строй. Mы настроены решительно и постараемся взойти на пьедестал почета», - сказал Паст.

Напомним, что «Десна» занимает в чемпионате УПЛ четвертое место, набрав 36 очков. Отставание от третьей строчки, на которой луганская «Заря», составляет два балла.