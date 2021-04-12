ДЕНИСОВ: «Невозможность использовать арендованных свое дело сделала»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Днепром-1» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» точно также как и «Шахтер», спокойно выиграло свой матч против «Днепра-1», который в первом тайме сумел навязать киевлянам борьбу, и у тех ничего не получалось. Но кадровые проблемы, а именно, невозможность использовать арендованных, о чем говорил Йовичевич после матча, и исчезнувшая во втором тайме дисциплина, свое дело сделали. Точнее, дело сделали Миколенко и Сидорчук, забившие два гола в этой встрече», - сказал Денисов.