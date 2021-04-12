ДЕНИСОВ: «Невозможность использовать арендованных свое дело сделала»

Известный журналист – о победе «Динамо» над «Днепром-1»

  • 12.04.2021 13:00
  • 398 просмотров
  • 9 комментариев
ДЕНИСОВ: «Невозможность использовать арендованных свое дело сделала»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Днепром-1» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» точно также как и «Шахтер», спокойно выиграло свой матч против «Днепра-1», который в первом тайме сумел навязать киевлянам борьбу, и у тех ничего не получалось. Но кадровые проблемы, а именно, невозможность использовать арендованных, о чем говорил Йовичевич после матча, и исчезнувшая во втором тайме дисциплина, свое дело сделали. Точнее, дело сделали Миколенко и Сидорчук, забившие два гола в этой встрече», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 13:21
    -1
    Trasher311987, 12.04.2021 13:13
    Как это?
    Бондаренко Кащук Топалов Очеретько Чех Кудрик постоянно играют плюс ротация тоже из их игроков.
    ну ладно шахтеровские это сила
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 13:19
    0
    Евгений Семыкин, 12.04.2021 13:11
    Красивая - Моника Белуччи. А это просто шизофрения какая-то...
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.04.2021 13:16
    +1
    Разве только в арендованых дело?
    Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич проходил собеседование с генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным перед тем, как возглавить приазовский клуб.
    Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив в выпуске «ТаТоТаке».
    «Палкин – это человек №1 в «Мариуполе».
    Когда Маркевич приходил в «Мариуполь», то собеседование проходил в отеле «Опера» (резиденция «Шахтера» в Киеве – прим.) и отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий – человек №2, он идет после Палкина.
    А господин Санин (вице-президент «Мариуполя» – прим.) – как завхоз, он не решает ничего, только выполняет указания Шаблия и Палкина.
    Скажу даже больше, скаутинг в «Мариуполе» проходит за счет людей, которые работают в «Шахтере». Это абсолютно точно», – сказал Сенькив.
    Также журналист Михаил Спиваковский добавил, что на встрече Маркевича и Палкина присутствовал глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:13
    0
    AK__228, 12.04.2021 13:09
    из тез 13, там трое игроки основы... просто цифра красивая
    Как это?
    Бондаренко Кащук Топалов Очеретько Чех Кудрик постоянно играют плюс ротация тоже из их игроков.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.04.2021 13:11
    0
    AK__228, 12.04.2021 13:09
    из тез 13, там трое игроки основы... просто цифра красивая
    Красивая - Моника Белуччи. А это просто шизофрения какая-то...
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 13:09
    -1
    Trasher311987, 12.04.2021 13:08
    2 игрока и 13.
    Вода и суша.
    Лето и зима.
    Да одно и тоже.
    из тез 13, там трое игроки основы... просто цифра красивая
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:09
    -2
    Trasher311987, 12.04.2021 13:08
    2 игрока и 13.
    Вода и суша.
    Лето и зима.
    Да одно и тоже.
    Если честно, да, одно и то же так-то.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.04.2021 13:09
    +3
    А Йовичевич не смог задействовать 13 человек ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:08
    +4
    2 игрока и 13.
    Вода и суша.
    Лето и зима.
    Да одно и тоже.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:08
    +4
    2 игрока и 13.
    Вода и суша.
    Лето и зима.
    Да одно и тоже.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.04.2021 13:09
    +3
    А Йовичевич не смог задействовать 13 человек ?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.04.2021 13:16
    +1
    Разве только в арендованых дело?
    Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич проходил собеседование с генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным перед тем, как возглавить приазовский клуб.
    Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив в выпуске «ТаТоТаке».
    «Палкин – это человек №1 в «Мариуполе».
    Когда Маркевич приходил в «Мариуполь», то собеседование проходил в отеле «Опера» (резиденция «Шахтера» в Киеве – прим.) и отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий – человек №2, он идет после Палкина.
    А господин Санин (вице-президент «Мариуполя» – прим.) – как завхоз, он не решает ничего, только выполняет указания Шаблия и Палкина.
    Скажу даже больше, скаутинг в «Мариуполе» проходит за счет людей, которые работают в «Шахтере». Это абсолютно точно», – сказал Сенькив.
    Также журналист Михаил Спиваковский добавил, что на встрече Маркевича и Палкина присутствовал глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 13:19
    0
    Евгений Семыкин, 12.04.2021 13:11
    Красивая - Моника Белуччи. А это просто шизофрения какая-то...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:13
    0
    AK__228, 12.04.2021 13:09
    из тез 13, там трое игроки основы... просто цифра красивая
    Как это?
    Бондаренко Кащук Топалов Очеретько Чех Кудрик постоянно играют плюс ротация тоже из их игроков.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.04.2021 13:11
    0
    AK__228, 12.04.2021 13:09
    из тез 13, там трое игроки основы... просто цифра красивая
    Красивая - Моника Белуччи. А это просто шизофрения какая-то...
    Ссылка
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