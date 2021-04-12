ДЕНИСОВ: «Невозможность использовать арендованных свое дело сделала»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Днепром-1» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
«Динамо» точно также как и «Шахтер», спокойно выиграло свой матч против «Днепра-1», который в первом тайме сумел навязать киевлянам борьбу, и у тех ничего не получалось. Но кадровые проблемы, а именно, невозможность использовать арендованных, о чем говорил Йовичевич после матча, и исчезнувшая во втором тайме дисциплина, свое дело сделали. Точнее, дело сделали Миколенко и Сидорчук, забившие два гола в этой встрече», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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Бондаренко Кащук Топалов Очеретько Чех Кудрик постоянно играют плюс ротация тоже из их игроков.
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич проходил собеседование с генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным перед тем, как возглавить приазовский клуб.
Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив в выпуске «ТаТоТаке».
«Палкин – это человек №1 в «Мариуполе».
Когда Маркевич приходил в «Мариуполь», то собеседование проходил в отеле «Опера» (резиденция «Шахтера» в Киеве – прим.) и отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий – человек №2, он идет после Палкина.
А господин Санин (вице-президент «Мариуполя» – прим.) – как завхоз, он не решает ничего, только выполняет указания Шаблия и Палкина.
Скажу даже больше, скаутинг в «Мариуполе» проходит за счет людей, которые работают в «Шахтере». Это абсолютно точно», – сказал Сенькив.
Также журналист Михаил Спиваковский добавил, что на встрече Маркевича и Палкина присутствовал глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.
Бондаренко Кащук Топалов Очеретько Чех Кудрик постоянно играют плюс ротация тоже из их игроков.
Вода и суша.
Лето и зима.
Да одно и тоже.
Вода и суша.
Лето и зима.
Да одно и тоже.
Вода и суша.
Лето и зима.
Да одно и тоже.
Вода и суша.
Лето и зима.
Да одно и тоже.
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич проходил собеседование с генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным перед тем, как возглавить приазовский клуб.
Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив в выпуске «ТаТоТаке».
«Палкин – это человек №1 в «Мариуполе».
Когда Маркевич приходил в «Мариуполь», то собеседование проходил в отеле «Опера» (резиденция «Шахтера» в Киеве – прим.) и отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий – человек №2, он идет после Палкина.
А господин Санин (вице-президент «Мариуполя» – прим.) – как завхоз, он не решает ничего, только выполняет указания Шаблия и Палкина.
Скажу даже больше, скаутинг в «Мариуполе» проходит за счет людей, которые работают в «Шахтере». Это абсолютно точно», – сказал Сенькив.
Также журналист Михаил Спиваковский добавил, что на встрече Маркевича и Палкина присутствовал глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.
Бондаренко Кащук Топалов Очеретько Чех Кудрик постоянно играют плюс ротация тоже из их игроков.
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