ТаТоТаке. Палкин проводил собеседование Маркевича в Мариуполе

Генеральный директор «Шахтера» влияет не только на свою команду

  • 12.04.2021 12:32
  • 1666 просмотров
  • 11 комментариев
ТаТоТаке. Палкин проводил собеседование Маркевича в Мариуполе
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин проводил собеседование Остапа Маркевича перед тем, как того назначили главным тренером «Мариуполя». Об этом сообщил ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив. 
 
«Все решения в нынешнем «Мариуполе» принимает Палкин, он – человек номер один в мариупольском клубе.
 
Когда Маркевич приходил в «Мариуполь», то собеседование проходил в отеле «Опера» (резиденция «Шахтера» в Киеве – прим.) и отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий. Шаблий – это человек №2 в «Мариуполе», он идет после Палкина.
 
А господин Санин (вице-президент «Мариуполя» – прим.) – как завхоз, он не решает ничего, только выполняет указания Шаблия и Палкина. Скажу даже больше, скаутинг в «Мариуполе» проходит за счет людей, которые работают в «Шахтере». Это абсолютно точно», – сказал Сенькив.
 
Также в программе отметили, что на встрече присутствовал глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.

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Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
    VAD
      VAD, 12.04.2021 13:17
    0
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:16
    0
    Андрей Абзонь, 12.04.2021 13:10
    Календарь - это одно, тут можно понять клубы, раньше закончим раньше уйдем в отпуск.
    А тут явные нарушения спортивного принципа и честной игры, хотя доказать что то и наказать, скорее всего, нереально.
    Ведь по документам все чисто, а то что они встречались так то таке, разве не может Палкин поужинать с тренером Мариуполя перед его назначением? )
    Я просто говорю за солидарность клубов.
    Есть пример скандальности судей.
    Все знают о лучи и оскорблениях где недоверие клубов?
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 12.04.2021 13:11
    0
    Это всё называется ВНЕШНЕЕ управление
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 12.04.2021 13:10
    +1
    Trasher311987, 12.04.2021 13:05
    А вы смотрели как голосовали клубы по календарю?
    Динамо Рух против остальные за.
    Всех все устраивает.
    Календарь - это одно, тут можно понять клубы, раньше закончим раньше уйдем в отпуск.
    А тут явные нарушения спортивного принципа и честной игры, хотя доказать что то и наказать, скорее всего, нереально.
    Ведь по документам все чисто, а то что они встречались так то таке, разве не может Палкин поужинать с тренером Мариуполя перед его назначением? )
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:06
    -1
    Вот и хорошо, правильное решение, умное и разумное решение.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:05
    +2
    Андрей Абзонь, 12.04.2021 13:03
    Это вопрос должны поднимать клубы остальные клубы УПЛ. Прежде всего, это в их интересах.
    А вы смотрели как голосовали клубы по календарю?
    Динамо Рух против остальные за.
    Всех все устраивает.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 12.04.2021 13:03
    0
    Trasher311987, 12.04.2021 12:57
    Да, но тут человек полностью договорился с властью, тут все замазано.
    Ты можешь кричать писать в СМИ, нет толку.
    Это вопрос должны поднимать клубы остальные клубы УПЛ. Прежде всего, это в их интересах.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 12:57
    +1
    funnycat, 12.04.2021 12:54
    почему не изменится, один шапкокрад. тоже думал , что всемогущим являлся ,и вот и шахтер сейчас же точно так же купается в своей безнаказанности .
    Но ничто не вечно
    Да, но тут человек полностью договорился с властью, тут все замазано.
    Ты можешь кричать писать в СМИ, нет толку.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 12:54
    0
    Trasher311987, 12.04.2021 12:43
    Тю это реальность нашего футбола.
    Реальность жизни.
    Ты можешь здесь писать тома в комментариях,ничего не изменится.
    почему не изменится, один шапкокрад. тоже думал , что всемогущим являлся ,и вот и шахтер сейчас же точно так же купается в своей безнаказанности .
    Но ничто не вечно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 12:43
    +2
    funnycat, 12.04.2021 12:41
    Это - позор украинского футбола ребята
    Просто плевок в лицо все болельщикам , от якобы самого честного клуба всея мариуполя....
    ——
    Где там наша баранка со своим комитетом этими и честно игры ? Или это честная игра , когда один человек руковожитьдвумя клубами ?
    Тю это реальность нашего футбола.
    Реальность жизни.
    Ты можешь здесь писать тома в комментариях,ничего не изменится.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 12:41
    +7
    Это - позор украинского футбола ребята
    Просто плевок в лицо все болельщикам , от якобы самого честного клуба всея мариуполя....
    ——
    Где там наша баранка со своим комитетом этими и честно игры ? Или это честная игра , когда один человек руковожитьдвумя клубами ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 12:41
    +7
    Это - позор украинского футбола ребята
    Просто плевок в лицо все болельщикам , от якобы самого честного клуба всея мариуполя....
    ——
    Где там наша баранка со своим комитетом этими и честно игры ? Или это честная игра , когда один человек руковожитьдвумя клубами ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:05
    +2
    Андрей Абзонь, 12.04.2021 13:03
    Это вопрос должны поднимать клубы остальные клубы УПЛ. Прежде всего, это в их интересах.
    А вы смотрели как голосовали клубы по календарю?
    Динамо Рух против остальные за.
    Всех все устраивает.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 12:43
    +2
    funnycat, 12.04.2021 12:41
    Это - позор украинского футбола ребята
    Просто плевок в лицо все болельщикам , от якобы самого честного клуба всея мариуполя....
    ——
    Где там наша баранка со своим комитетом этими и честно игры ? Или это честная игра , когда один человек руковожитьдвумя клубами ?
    Тю это реальность нашего футбола.
    Реальность жизни.
    Ты можешь здесь писать тома в комментариях,ничего не изменится.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 12.04.2021 13:10
    +1
    Trasher311987, 12.04.2021 13:05
    А вы смотрели как голосовали клубы по календарю?
    Динамо Рух против остальные за.
    Всех все устраивает.
    Календарь - это одно, тут можно понять клубы, раньше закончим раньше уйдем в отпуск.
    А тут явные нарушения спортивного принципа и честной игры, хотя доказать что то и наказать, скорее всего, нереально.
    Ведь по документам все чисто, а то что они встречались так то таке, разве не может Палкин поужинать с тренером Мариуполя перед его назначением? )
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 12:57
    +1
    funnycat, 12.04.2021 12:54
    почему не изменится, один шапкокрад. тоже думал , что всемогущим являлся ,и вот и шахтер сейчас же точно так же купается в своей безнаказанности .
    Но ничто не вечно
    Да, но тут человек полностью договорился с властью, тут все замазано.
    Ты можешь кричать писать в СМИ, нет толку.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.04.2021 13:17
    0
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:16
    0
    Андрей Абзонь, 12.04.2021 13:10
    Календарь - это одно, тут можно понять клубы, раньше закончим раньше уйдем в отпуск.
    А тут явные нарушения спортивного принципа и честной игры, хотя доказать что то и наказать, скорее всего, нереально.
    Ведь по документам все чисто, а то что они встречались так то таке, разве не может Палкин поужинать с тренером Мариуполя перед его назначением? )
    Я просто говорю за солидарность клубов.
    Есть пример скандальности судей.
    Все знают о лучи и оскорблениях где недоверие клубов?
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 12.04.2021 13:11
    0
    Это всё называется ВНЕШНЕЕ управление
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 12.04.2021 13:03
    0
    Trasher311987, 12.04.2021 12:57
    Да, но тут человек полностью договорился с властью, тут все замазано.
    Ты можешь кричать писать в СМИ, нет толку.
    Это вопрос должны поднимать клубы остальные клубы УПЛ. Прежде всего, это в их интересах.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 12:54
    0
    Trasher311987, 12.04.2021 12:43
    Тю это реальность нашего футбола.
    Реальность жизни.
    Ты можешь здесь писать тома в комментариях,ничего не изменится.
    почему не изменится, один шапкокрад. тоже думал , что всемогущим являлся ,и вот и шахтер сейчас же точно так же купается в своей безнаказанности .
    Но ничто не вечно
    Ссылка
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