ТаТоТаке. Палкин проводил собеседование Маркевича в Мариуполе

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин проводил собеседование Остапа Маркевича перед тем, как того назначили главным тренером «Мариуполя». Об этом сообщил ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.



«Все решения в нынешнем «Мариуполе» принимает Палкин, он – человек номер один в мариупольском клубе.



Когда Маркевич приходил в «Мариуполь», то собеседование проходил в отеле «Опера» (резиденция «Шахтера» в Киеве – прим.) и отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий. Шаблий – это человек №2 в «Мариуполе», он идет после Палкина.



А господин Санин (вице-президент «Мариуполя» – прим.) – как завхоз, он не решает ничего, только выполняет указания Шаблия и Палкина. Скажу даже больше, скаутинг в «Мариуполе» проходит за счет людей, которые работают в «Шахтере». Это абсолютно точно», – сказал Сенькив.



Также в программе отметили, что на встрече присутствовал глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.