ТаТоТаке. Палкин проводил собеседование Маркевича в Мариуполе

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин проводил собеседование Остапа Маркевича перед тем, как того назначили главным тренером «Мариуполя». Об этом сообщил ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.
«Все решения в нынешнем «Мариуполе» принимает Палкин, он – человек номер один в мариупольском клубе.
Когда Маркевич приходил в «Мариуполь», то собеседование проходил в отеле «Опера» (резиденция «Шахтера» в Киеве – прим.) и отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий. Шаблий – это человек №2 в «Мариуполе», он идет после Палкина.
А господин Санин (вице-президент «Мариуполя» – прим.) – как завхоз, он не решает ничего, только выполняет указания Шаблия и Палкина. Скажу даже больше, скаутинг в «Мариуполе» проходит за счет людей, которые работают в «Шахтере». Это абсолютно точно», – сказал Сенькив.
Также в программе отметили, что на встрече присутствовал глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.
Источник — ТаТоТаке
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А тут явные нарушения спортивного принципа и честной игры, хотя доказать что то и наказать, скорее всего, нереально.
Ведь по документам все чисто, а то что они встречались так то таке, разве не может Палкин поужинать с тренером Мариуполя перед его назначением? )
Есть пример скандальности судей.
Все знают о лучи и оскорблениях где недоверие клубов?
Динамо Рух против остальные за.
Всех все устраивает.
А тут явные нарушения спортивного принципа и честной игры, хотя доказать что то и наказать, скорее всего, нереально.
Ведь по документам все чисто, а то что они встречались так то таке, разве не может Палкин поужинать с тренером Мариуполя перед его назначением? )
Динамо Рух против остальные за.
Всех все устраивает.
Ты можешь кричать писать в СМИ, нет толку.
Но ничто не вечно
Ты можешь кричать писать в СМИ, нет толку.
Реальность жизни.
Ты можешь здесь писать тома в комментариях,ничего не изменится.
Но ничто не вечно
Просто плевок в лицо все болельщикам , от якобы самого честного клуба всея мариуполя....
——
Где там наша баранка со своим комитетом этими и честно игры ? Или это честная игра , когда один человек руковожитьдвумя клубами ?
Реальность жизни.
Ты можешь здесь писать тома в комментариях,ничего не изменится.
Просто плевок в лицо все болельщикам , от якобы самого честного клуба всея мариуполя....
——
Где там наша баранка со своим комитетом этими и честно игры ? Или это честная игра , когда один человек руковожитьдвумя клубами ?
Просто плевок в лицо все болельщикам , от якобы самого честного клуба всея мариуполя....
——
Где там наша баранка со своим комитетом этими и честно игры ? Или это честная игра , когда один человек руковожитьдвумя клубами ?
Динамо Рух против остальные за.
Всех все устраивает.
Просто плевок в лицо все болельщикам , от якобы самого честного клуба всея мариуполя....
——
Где там наша баранка со своим комитетом этими и честно игры ? Или это честная игра , когда один человек руковожитьдвумя клубами ?
Реальность жизни.
Ты можешь здесь писать тома в комментариях,ничего не изменится.
Динамо Рух против остальные за.
Всех все устраивает.
А тут явные нарушения спортивного принципа и честной игры, хотя доказать что то и наказать, скорее всего, нереально.
Ведь по документам все чисто, а то что они встречались так то таке, разве не может Палкин поужинать с тренером Мариуполя перед его назначением? )
Но ничто не вечно
Ты можешь кричать писать в СМИ, нет толку.
А тут явные нарушения спортивного принципа и честной игры, хотя доказать что то и наказать, скорее всего, нереально.
Ведь по документам все чисто, а то что они встречались так то таке, разве не может Палкин поужинать с тренером Мариуполя перед его назначением? )
Есть пример скандальности судей.
Все знают о лучи и оскорблениях где недоверие клубов?
Ты можешь кричать писать в СМИ, нет толку.
Реальность жизни.
Ты можешь здесь писать тома в комментариях,ничего не изменится.
Но ничто не вечно
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