ТаТоТаке. Шахтер не стимулирует против Динамо, кастрация УПЛ

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив говорят о 21 туре УПЛ: инсайдища из «Мариуполя», будничная победа «Динамо», траблы «Днепра-1», «Минай» - главный претендент на вылет.

Кроме того в выпуске - уникальная информация о махинациях в Эпицентре, детективная и провальная история о стратегии Ворсклы, мутки кумовьев в УАФ и комментарий Суркиса.

0.00 Анонс

1.23 Спиваковский нашел тактику в матче Мариуполь - Шахтер

2.22 Кого надо выгнать из Шахтера

3.19 Мораес - в Китай

4.28 Бойкот Сенькива. Ведущий выходит из кадра

5.40 Возвращается и разваливает. Кучка инсайдов

8.48 Очень жаль всех в Днепре

11.38 А где прогресс Йовичевича?

13.01 Спиваковский стал ультрас одного футболиста

13.35 И разочаровался

13.55 Динамо - Классическое

14.39 Все сломала гора мышц

15.59 Сидорчук - это футболист

16.43 Траблы Днепра-1

17.25 Динамо - чемпион

17.57 Никаких стимуляций!

18.22 Минус один претендент на еврокубки

19.57 Лучший игрок Украины - в Чернигове

21.42 Ворскла в шаге от фиаско

22.27 Сенькив - боженька

23.31 Детективная история Альюна (эксклюзив)

27.36 Заря легонько выиграла

28.15 Матч тура во Львове

28.51 Минай - главный утопленник УПЛ

29.14 Олимпик опускается на дно

32.10 Что чудят кумовья в УАФ?

33.56 Не верьте в конспирологию

35.36 Игрок Динамо, который пропал. Комментарий Суркиса

37.12 Вот кто выйдет в первую лигу

38.27 Скандал в Эпицентре: уникальная информация

40.39 Ставка от Сенькива

41.33 Прощание

42.13 Бекстейдж-анонс видео с Алиевым