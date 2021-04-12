ТаТоТаке. Шахтер не стимулирует против Динамо, кастрация УПЛ

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  • 12.04.2021 09:12
  • 1338 просмотров
  • 4 комментария
ТаТоТаке. Шахтер не стимулирует против Динамо, кастрация УПЛ

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив говорят о 21 туре УПЛ: инсайдища из «Мариуполя», будничная победа «Динамо», траблы «Днепра-1», «Минай» - главный претендент на вылет.

Кроме того в выпуске - уникальная информация о махинациях в Эпицентре, детективная и провальная история о стратегии Ворсклы, мутки кумовьев в УАФ и комментарий Суркиса.

0.00 Анонс
1.23 Спиваковский нашел тактику в матче Мариуполь - Шахтер
2.22 Кого надо выгнать из Шахтера
3.19 Мораес - в Китай
4.28 Бойкот Сенькива. Ведущий выходит из кадра
5.40 Возвращается и разваливает. Кучка инсайдов
8.48 Очень жаль всех в Днепре
11.38 А где прогресс Йовичевича?
13.01 Спиваковский стал ультрас одного футболиста
13.35 И разочаровался
13.55 Динамо - Классическое
14.39 Все сломала гора мышц
15.59 Сидорчук - это футболист
16.43 Траблы Днепра-1
17.25 Динамо - чемпион
17.57 Никаких стимуляций!
18.22 Минус один претендент на еврокубки
19.57 Лучший игрок Украины - в Чернигове
21.42 Ворскла в шаге от фиаско
22.27 Сенькив - боженька
23.31 Детективная история Альюна (эксклюзив)
27.36 Заря легонько выиграла
28.15 Матч тура во Львове
28.51 Минай - главный утопленник УПЛ
29.14 Олимпик опускается на дно
32.10 Что чудят кумовья в УАФ?
33.56 Не верьте в конспирологию
35.36 Игрок Динамо, который пропал. Комментарий Суркиса
37.12 Вот кто выйдет в первую лигу
38.27 Скандал в Эпицентре: уникальная информация
40.39 Ставка от Сенькива
41.33 Прощание
42.13 Бекстейдж-анонс видео с Алиевым

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Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.04.2021 10:18
    -2
    funnycat, 12.04.2021 10:12
    О , творчество душевнобольных подъехало
    Ты на ник этого немытого посмотри - от голодухи и не такое жрать наверное приходиться
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 10:12
    +1
    NaVarDrisni, 12.04.2021 09:42
    у шахты всего один фарм, у дерьнамы вся упл фарм.
    О , творчество душевнобольных подъехало
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 12.04.2021 09:45
    -3
    а толку стимулировать, шубы всё-равно не переиграешь. как можно переиграть если ставят пенальти за удар в руку в естественном положении. эти умалишённые приводят в доказательство своей вины что сначала рука была прижата к телу, в неестественном положении. короче я этот чемпионат даже за деньги бы не смотрел, а кто-то ведь ещё платит за это, копрофилы.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 12.04.2021 09:42
    -3
    у шахты всего один фарм, у дерьнамы вся упл фарм.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 10:12
    +1
    NaVarDrisni, 12.04.2021 09:42
    у шахты всего один фарм, у дерьнамы вся упл фарм.
    О , творчество душевнобольных подъехало
    Ссылка
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