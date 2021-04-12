ШЕВЧУК: «Для меня ненормально, что 13 человек не могут играть с Шахтером»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Мариуполем» (3:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Для меня вообще ненормально, что 13 человек не могут участвовать в этом матче. Если «Шахтер» хочет, чтобы молодые игроки прогрессировали, нужно давать возможность играть. Я был как раз в Турции, когда были сборы, и они играли против «Шахтера». И «Шахтеру» было очень сложно, а матч закончился, кажется, вничью. Чтобы наш чемпионат развивался, всем нашим клубам нужно садиться и договариваться, чтобы арендованные игроки все играли», - сказал Шевчук.

Напомним, по условиям арендных соглашений 13 игроков основного состава «Мариуполя» не смогли сыграть в этом матче.