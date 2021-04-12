ШЕВЧУК: «Для меня ненормально, что 13 человек не могут играть с Шахтером»

Специалист – о донбасском дерби

  • 12.04.2021 12:19
  • 2269 просмотров
  • 8 комментариев
ШЕВЧУК: «Для меня ненормально, что 13 человек не могут играть с Шахтером»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Мариуполем» (3:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Для меня вообще ненормально, что 13 человек не могут участвовать в этом матче. Если «Шахтер» хочет, чтобы молодые игроки прогрессировали, нужно давать возможность играть. Я был как раз в Турции, когда были сборы, и они играли против «Шахтера». И «Шахтеру» было очень сложно, а матч закончился, кажется, вничью. Чтобы наш чемпионат развивался, всем нашим клубам нужно садиться и договариваться, чтобы арендованные игроки все играли», - сказал Шевчук.

Напомним, по условиям арендных соглашений 13 игроков основного состава «Мариуполя» не смогли сыграть в этом матче.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 13:17
    0
    Trasher311987, 12.04.2021 13:11
    Ляпают потому что разрешили немного типо они тоже возмущены.
    короче Славка просто обратил на себя внимание)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:11
    0
    AK__228, 12.04.2021 13:08
    логичное решение проблемы, но это под два матча в году...
    с другой стороны, я не слушал что б мариуполь сильно возмущался по этому поводу..
    странно что возмущаются всякие "шевчуки", которые не имеют в этой ситуации своих интересов... так, повякать в очередной раз
    Ляпают потому что разрешили немного типо они тоже возмущены.
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 13:08
    0
    Trasher311987, 12.04.2021 13:01
    Единственный выход это взять этих игроков и распределить по клубам не в одну команду, если Шахтеру они не нужны.
    Хотя Бондаренко заслужил на шанс.
    логичное решение проблемы, но это под два матча в году...
    с другой стороны, я не слушал что б мариуполь сильно возмущался по этому поводу..
    странно что возмущаются всякие "шевчуки", которые не имеют в этой ситуации своих интересов... так, повякать в очередной раз
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:03
    -1
    Контракт есть контракт.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 12.04.2021 13:02
    +1
    Не нормально не то, что Шахтар запрещает им играть, а то, что вообще фарм участника УПЛ допущен к чемпионату.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:01
    0
    AK__228, 12.04.2021 12:47
    Согласен полностью
    Единственный выход это взять этих игроков и распределить по клубам не в одну команду, если Шахтеру они не нужны.
    Хотя Бондаренко заслужил на шанс.
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 12:47
    0
    Согласен полностью
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 12:41
    +4
    Слава та нормально и для тебя и для твоего шефа, хватит этой драматургии.
    И следующий чемп фора +6.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 12:41
    +4
    Слава та нормально и для тебя и для твоего шефа, хватит этой драматургии.
    И следующий чемп фора +6.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 12.04.2021 13:02
    +1
    Не нормально не то, что Шахтар запрещает им играть, а то, что вообще фарм участника УПЛ допущен к чемпионату.
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 13:17
    0
    Trasher311987, 12.04.2021 13:11
    Ляпают потому что разрешили немного типо они тоже возмущены.
    короче Славка просто обратил на себя внимание)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:11
    0
    AK__228, 12.04.2021 13:08
    логичное решение проблемы, но это под два матча в году...
    с другой стороны, я не слушал что б мариуполь сильно возмущался по этому поводу..
    странно что возмущаются всякие "шевчуки", которые не имеют в этой ситуации своих интересов... так, повякать в очередной раз
    Ляпают потому что разрешили немного типо они тоже возмущены.
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 13:08
    0
    Trasher311987, 12.04.2021 13:01
    Единственный выход это взять этих игроков и распределить по клубам не в одну команду, если Шахтеру они не нужны.
    Хотя Бондаренко заслужил на шанс.
    логичное решение проблемы, но это под два матча в году...
    с другой стороны, я не слушал что б мариуполь сильно возмущался по этому поводу..
    странно что возмущаются всякие "шевчуки", которые не имеют в этой ситуации своих интересов... так, повякать в очередной раз
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 13:01
    0
    AK__228, 12.04.2021 12:47
    Согласен полностью
    Единственный выход это взять этих игроков и распределить по клубам не в одну команду, если Шахтеру они не нужны.
    Хотя Бондаренко заслужил на шанс.
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 12:47
    0
    Согласен полностью
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности