Во вторник, 13 апреля, состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Челси» примет португальский «Порту».
Матч пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Челси» – «Порту». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Челси» – «Порту» покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO. Первая встреча завершилась выездной победой лондонцев со счетом 2:0.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Порту».
Источник — Sport.ua
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