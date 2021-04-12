В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде обыграл «Бернли» со счетом 2:1.
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллан Сен-Максимен (Ньюкасл).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Матей Выдра (Бёрнли).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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