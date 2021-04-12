Источник: Забарный сыграет с Шахтером, но в защитной маске

Защитник «Динамо» Илья Забарный, которому сломали нос в матче с «Днепром-1», с понедельника возвращается в общую группу киевлян.
18-летний футболист будет работать в защитной маске. По информации источника, Илья сыграет в предстоящем матче с «Шахтером», если не случится непредвиденных обстоятельств.
Ранее Забарному была наложена фиксирующая повязка (на фото).
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