Источник: Забарный сыграет с Шахтером, но в защитной маске

Защитник «Динамо» Илья Забарный, которому сломали нос в матче с «Днепром-1», с понедельника возвращается в общую группу киевлян.



18-летний футболист будет работать в защитной маске. По информации источника, Илья сыграет в предстоящем матче с «Шахтером», если не случится непредвиденных обстоятельств.



Ранее Забарному была наложена фиксирующая повязка (на фото).