В Динамо рассказали, как спасли сломанный нос Забарного

Защитник «Динамо» Илья Забарный получил неприятную травму в матче 21-го тура против «Днепра-1».



В одном из эпизодов соперник отмахнулся от футболиста, попав рукой в нос Ильи. Защитник доиграл поединок до конца, а уже по возвращении в Киев прошел контрольную томографию, которая показала смещение костей носа.



В итоге Илье была сделана под местным наркозом репозиция носа (вправление смещенных отломков кости и фиксирование их на месте - прим.) и наложена фиксирующая повязка.

ФОТО. Девушка Забарного показала, как выглядит Илья после травмы носа