В Динамо рассказали, как спасли сломанный нос Забарного

Защитнику киевской команды сделали репозицию костей носа

  • 11.04.2021 21:46
  • 2165 просмотров
  • 1 комментарий
В Динамо рассказали, как спасли сломанный нос Забарного
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Илья Забарный получил неприятную травму в матче 21-го тура против «Днепра-1».
 
В одном из эпизодов соперник отмахнулся от футболиста, попав рукой в нос Ильи. Защитник доиграл поединок до конца, а уже по возвращении в Киев прошел контрольную томографию, которая показала смещение костей носа.
 
В итоге Илье была сделана под местным наркозом репозиция носа (вправление смещенных отломков кости и фиксирование их на месте - прим.) и наложена фиксирующая повязка.

ФОТО. Девушка Забарного показала, как выглядит Илья после травмы носа

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 11.04.2021 22:07
    +3
    Очень надеюсь, что Илья сможет сыграть в следующую субботу против кротов!
    И так у нас уже, минус капитан в основе.
    С Циганковым тоже ничего ещё не ясно.
    И даже если он сыграет, в какой он форме сейчас...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.04.2021 22:07
    +3
    Очень надеюсь, что Илья сможет сыграть в следующую субботу против кротов!
    И так у нас уже, минус капитан в основе.
    С Циганковым тоже ничего ещё не ясно.
    И даже если он сыграет, в какой он форме сейчас...
    Ссылка
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