В Динамо рассказали, как спасли сломанный нос Забарного

Защитник «Динамо» Илья Забарный получил неприятную травму в матче 21-го тура против «Днепра-1».
В одном из эпизодов соперник отмахнулся от футболиста, попав рукой в нос Ильи. Защитник доиграл поединок до конца, а уже по возвращении в Киев прошел контрольную томографию, которая показала смещение костей носа.
В итоге Илье была сделана под местным наркозом репозиция носа (вправление смещенных отломков кости и фиксирование их на месте - прим.) и наложена фиксирующая повязка.
ФОТО. Девушка Забарного показала, как выглядит Илья после травмы носа
Источник — ФК Динамо Киев
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И так у нас уже, минус капитан в основе.
С Циганковым тоже ничего ещё не ясно.
И даже если он сыграет, в какой он форме сейчас...
И так у нас уже, минус капитан в основе.
С Циганковым тоже ничего ещё не ясно.
И даже если он сыграет, в какой он форме сейчас...
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