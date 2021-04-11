ФОТО. Девушка Забарного показала, как выглядит Илья после травмы носа

Девушка Ильи Забарного по имени Ангелина показала, как выглядит защитник «Динамо» после того, как ему сломали нос в матче 20-го тура УПЛ.



«Поправляйся скорее, моя любовь», – написала девушка в инстаграме.



Отметим, что 18-летняя Ангелина является падчерицей известного шоумена и ведущего Андрея Джеджулы. Ее маму зовут Юлия Леус, она блогер.

Ранее сообщалось, что Забарный рискует пропустить матч с «Шахтером».