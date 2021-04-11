ФОТО. Девушка Забарного показала, как выглядит Илья после травмы носа

Все не так плохо

  • 11.04.2021 19:48
  • 5266 просмотров
  • 19 комментариев
ФОТО. Девушка Забарного показала, как выглядит Илья после травмы носа
© Инстаграм

Девушка Ильи Забарного по имени Ангелина показала, как выглядит защитник «Динамо» после того, как ему сломали нос в матче 20-го тура УПЛ.
 
«Поправляйся скорее, моя любовь», – написала девушка в инстаграме.
 
Отметим, что 18-летняя Ангелина является падчерицей известного шоумена и ведущего Андрея Джеджулы. Ее маму зовут Юлия Леус, она блогер.

Ранее сообщалось, что Забарный рискует пропустить матч с «Шахтером».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 20:40
    0
    bulba sumkin, 11.04.2021 20:37
    Я к тому что ты там не умничал, равно там где и на Шахтер гонят. У меня все)
    А я должен отследить все новости без исключения и отписаться на всех их? Или иначе у тебя возникает ощущение, что я написал исключительно потому, что это девушка футболиста ДК?
    Ссылка
    AgroZaryаRоmaLviv
    online
      AgroZaryаRоmaLviv, 11.04.2021 20:39
    0
    Роман Порывай, 11.04.2021 20:26
    Судя по некоторым комментам, интеллект пишущих прям зашкаливает. "Шмара", "страшная", "куклы"... Видимо, пишут писаные красавцы с рекордным айкью. Вы так по лицу интеллект можете определить, диванные психологи?
    ти що імпотент? не в сунув би їй, в її робочі губіщі?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 20:38
    0
    BekXanov, 11.04.2021 20:34
    Ну кто она никто не знает но то что появилось такое понятие как жёны футболистов точно.Все равны как на подбор что внешне что интеллектуально.Видимо футболистам это нравиться.Для картинки самый раз мозги не парят.И всегда не болит голова)
    Там ключевое что не парят, потому что не чего ... и скорее всего др. друга по разуму и находят, только 1-х интересует $, а др кукла и всех всё устраивает ... некоторое время.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.04.2021 20:37
    0
    Роман Порывай, 11.04.2021 20:37
    Та про кого бы не писали, это не красит парней. Какая разница, к ШД или ДК или ещё кому-то это относится. Мне самому не нравится этот "евростандарт" внешности, да и интеллект девушек может быть не ахти, но обсуждать в таком тоне девушек, да ещё под одну гребёнку их всех, не комильфо.
    Я к тому что ты там не умничал, равно там где и на Шахтер гонят. У меня все)
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 20:37
    +1
    bulba sumkin, 11.04.2021 20:31
    Ты видел что писали ведущую Шахтера?)
    Та про кого бы не писали, это не красит парней. Какая разница, к ШД или ДК или ещё кому-то это относится. Мне самому не нравится этот "евростандарт" внешности, да и интеллект девушек может быть не ахти, но обсуждать в таком тоне девушек, да ещё под одну гребёнку их всех, не комильфо.
    Ссылка
    var
      var, 11.04.2021 20:34
    0
    Я его свёл с Кличко.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.04.2021 20:34
    +1
    Alex86 1, 11.04.2021 20:20
    Да ладно, нормальная шмара +/- 3О - л., забарный как мл брат на её фоне смотрится
    Ну кто она никто не знает но то что появилось такое понятие как жёны футболистов точно.Все равны как на подбор что внешне что интеллектуально.Видимо футболистам это нравиться.Для картинки самый раз мозги не парят.И всегда не болит голова)
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.04.2021 20:33
    -1
    bulba sumkin, 11.04.2021 20:31
    Ты видел что писали ведущую Шахтера?)
    Почитай, тебе будет интересно) Ты и не догадывался что в дерьнамовском лагере столько геев и импотентов))
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.04.2021 20:31
    +2
    Роман Порывай, 11.04.2021 20:26
    Судя по некоторым комментам, интеллект пишущих прям зашкаливает. "Шмара", "страшная", "куклы"... Видимо, пишут писаные красавцы с рекордным айкью. Вы так по лицу интеллект можете определить, диванные психологи?
    * про ведущую
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.04.2021 20:31
    0
    Роман Порывай, 11.04.2021 20:26
    Судя по некоторым комментам, интеллект пишущих прям зашкаливает. "Шмара", "страшная", "куклы"... Видимо, пишут писаные красавцы с рекордным айкью. Вы так по лицу интеллект можете определить, диванные психологи?
    Ты видел что писали ведущую Шахтера?)
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 20:26
    -1
    Судя по некоторым комментам, интеллект пишущих прям зашкаливает. "Шмара", "страшная", "куклы"... Видимо, пишут писаные красавцы с рекордным айкью. Вы так по лицу интеллект можете определить, диванные психологи?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 20:20
    -2
    BekXanov, 11.04.2021 20:17
    Да нет не ошибаешься.По ходу их штампуют на одной и той же фабрике с одним и тем же лицом и телом.Они резиновые куклы с ветром в голове для картинки и использования.И главное они верят что это красиво и популярно.Ей 18 а по виду как будто её в Турции на станок поставили на пару лет.
    Да ладно, нормальная шмара +/- 3О - л., забарный как мл брат на её фоне смотрится
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.04.2021 20:17
    0
    Владимир Копяк, 11.04.2021 20:10
    Это только у футболистов женщины не отмеченные печатью интеллекта? Или я ошибаюсь?
    Да нет не ошибаешься.По ходу их штампуют на одной и той же фабрике с одним и тем же лицом и телом.Они резиновые куклы с ветром в голове для картинки и использования.И главное они верят что это красиво и популярно.Ей 18 а по виду как будто её в Турции на станок поставили на пару лет.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 20:15
    +1
    Владимир Копяк, 11.04.2021 20:10
    Это только у футболистов женщины не отмеченные печатью интеллекта? Или я ошибаюсь?
    Необходимо организовать репрезентативное исследование на эту, несомненно, важную актуальную для социума тему.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.04.2021 20:10
    +4
    Это только у футболистов женщины не отмеченные печатью интеллекта? Или я ошибаюсь?
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 11.04.2021 20:03
    0
    Страшная снаружи, но, может, добрая внутри.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 19:57
    -2
    Прикольно, думал тетке +/- 3О-к, а оказывается 18
    Ссылка
    Mikolaynen
      Mikolaynen, 11.04.2021 19:54
    -4
    Zabaraynena
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 11.04.2021 19:54
    0
    илья к бомжам выздоровливай
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.04.2021 20:10
    +4
    Это только у футболистов женщины не отмеченные печатью интеллекта? Или я ошибаюсь?
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.04.2021 20:31
    +2
    Роман Порывай, 11.04.2021 20:26
    Судя по некоторым комментам, интеллект пишущих прям зашкаливает. "Шмара", "страшная", "куклы"... Видимо, пишут писаные красавцы с рекордным айкью. Вы так по лицу интеллект можете определить, диванные психологи?
    * про ведущую
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 20:37
    +1
    bulba sumkin, 11.04.2021 20:31
    Ты видел что писали ведущую Шахтера?)
    Та про кого бы не писали, это не красит парней. Какая разница, к ШД или ДК или ещё кому-то это относится. Мне самому не нравится этот "евростандарт" внешности, да и интеллект девушек может быть не ахти, но обсуждать в таком тоне девушек, да ещё под одну гребёнку их всех, не комильфо.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.04.2021 20:34
    +1
    Alex86 1, 11.04.2021 20:20
    Да ладно, нормальная шмара +/- 3О - л., забарный как мл брат на её фоне смотрится
    Ну кто она никто не знает но то что появилось такое понятие как жёны футболистов точно.Все равны как на подбор что внешне что интеллектуально.Видимо футболистам это нравиться.Для картинки самый раз мозги не парят.И всегда не болит голова)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 20:15
    +1
    Владимир Копяк, 11.04.2021 20:10
    Это только у футболистов женщины не отмеченные печатью интеллекта? Или я ошибаюсь?
    Необходимо организовать репрезентативное исследование на эту, несомненно, важную актуальную для социума тему.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 20:40
    0
    bulba sumkin, 11.04.2021 20:37
    Я к тому что ты там не умничал, равно там где и на Шахтер гонят. У меня все)
    А я должен отследить все новости без исключения и отписаться на всех их? Или иначе у тебя возникает ощущение, что я написал исключительно потому, что это девушка футболиста ДК?
    Ссылка
    AgroZaryаRоmaLviv
    online
      AgroZaryаRоmaLviv, 11.04.2021 20:39
    0
    Роман Порывай, 11.04.2021 20:26
    Судя по некоторым комментам, интеллект пишущих прям зашкаливает. "Шмара", "страшная", "куклы"... Видимо, пишут писаные красавцы с рекордным айкью. Вы так по лицу интеллект можете определить, диванные психологи?
    ти що імпотент? не в сунув би їй, в її робочі губіщі?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 20:38
    0
    BekXanov, 11.04.2021 20:34
    Ну кто она никто не знает но то что появилось такое понятие как жёны футболистов точно.Все равны как на подбор что внешне что интеллектуально.Видимо футболистам это нравиться.Для картинки самый раз мозги не парят.И всегда не болит голова)
    Там ключевое что не парят, потому что не чего ... и скорее всего др. друга по разуму и находят, только 1-х интересует $, а др кукла и всех всё устраивает ... некоторое время.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.04.2021 20:37
    0
    Роман Порывай, 11.04.2021 20:37
    Та про кого бы не писали, это не красит парней. Какая разница, к ШД или ДК или ещё кому-то это относится. Мне самому не нравится этот "евростандарт" внешности, да и интеллект девушек может быть не ахти, но обсуждать в таком тоне девушек, да ещё под одну гребёнку их всех, не комильфо.
    Я к тому что ты там не умничал, равно там где и на Шахтер гонят. У меня все)
    Ссылка
    var
      var, 11.04.2021 20:34
    0
    Я его свёл с Кличко.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.04.2021 20:31
    0
    Роман Порывай, 11.04.2021 20:26
    Судя по некоторым комментам, интеллект пишущих прям зашкаливает. "Шмара", "страшная", "куклы"... Видимо, пишут писаные красавцы с рекордным айкью. Вы так по лицу интеллект можете определить, диванные психологи?
    Ты видел что писали ведущую Шахтера?)
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.04.2021 20:17
    0
    Владимир Копяк, 11.04.2021 20:10
    Это только у футболистов женщины не отмеченные печатью интеллекта? Или я ошибаюсь?
    Да нет не ошибаешься.По ходу их штампуют на одной и той же фабрике с одним и тем же лицом и телом.Они резиновые куклы с ветром в голове для картинки и использования.И главное они верят что это красиво и популярно.Ей 18 а по виду как будто её в Турции на станок поставили на пару лет.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 11.04.2021 20:03
    0
    Страшная снаружи, но, может, добрая внутри.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 11.04.2021 19:54
    0
    илья к бомжам выздоровливай
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности