ФОТО. Девушка Забарного показала, как выглядит Илья после травмы носа

Девушка Ильи Забарного по имени Ангелина показала, как выглядит защитник «Динамо» после того, как ему сломали нос в матче 20-го тура УПЛ.
«Поправляйся скорее, моя любовь», – написала девушка в инстаграме.
Отметим, что 18-летняя Ангелина является падчерицей известного шоумена и ведущего Андрея Джеджулы. Ее маму зовут Юлия Леус, она блогер.
Ранее сообщалось, что Забарный рискует пропустить матч с «Шахтером».
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Источник — Instagram
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