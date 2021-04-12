Рейтинг ATP. Стаховский теряет позиции, личный рекорд Сонего

На прошлой неделе мужчины сыграли два грунтовых турнира в Европе. В Марбелье победу праздновал испанец Пабло Карреньо-Буста, в Кальяри титул достался итальянцу Лоренцо Сонего.
Карреньо-Буста поднялся на три позиции и теперь 13-й, Сонего добавил шесть строчек, установив новый личный рекорд (28-е место).
В первой десятке без изменений.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский потерял 18 позиций и оказался в третьей сотне. У остальных изменения незначительные.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В топ-8 Чемпионской гонки без изменений, лучшего прогресса достигли Сонего, который поднялся на 16-ю строчку (+34) и Карреньо-Буста (с 78-й на 28-ю).
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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