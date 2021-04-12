Рейтинг ATP. Стаховский теряет позиции, личный рекорд Сонего

В первой десятке обошлось без изменений

  • 12.04.2021 09:55
  • 110 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг ATP. Стаховский теряет позиции, личный рекорд Сонего
© ФТУ. Сергей Стаховский

На прошлой неделе мужчины сыграли два грунтовых турнира в Европе. В Марбелье победу праздновал испанец Пабло Карреньо-Буста, в Кальяри титул достался итальянцу Лоренцо Сонего.
 
Карреньо-Буста поднялся на три позиции и теперь 13-й, Сонего добавил шесть строчек, установив новый личный рекорд (28-е место).
 
В первой десятке без изменений.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский потерял 18 позиций и оказался в третьей сотне. У остальных изменения незначительные.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP


 
В топ-8 Чемпионской гонки без изменений, лучшего прогресса достигли Сонего, который поднялся на 16-ю строчку (+34) и Карреньо-Буста (с 78-й на 28-ю).

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 10:06
    0
    Можно идти в Раду по примеру Вирастюка.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 10:06
    0
    Можно идти в Раду по примеру Вирастюка.
    Ссылка
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