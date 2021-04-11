Сонего и Карреньо-Буста выиграли домашние турниры ATP

Состоялись финалы двух турниров категории ATP Tour 250.
В Кальяри титул достался итальянцу Лоренцо Сонего, который одолел Ласло Дьере из Сербии.
В Марбелье также победил хозяин кортов. В испанском финале Пабло Каррено-Буста оказался сильнее Хауме Муньяра.
Кальяри. Финал
Лоренцо Сонего (Италия) – Ласло Дьере (Сербия) – 2:6, 7:5(5), 6:4
Марбелья. Финал
Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Хауме Муньяр (Испания) – 6:1, 2:6, 6:4
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Источник — Sport.ua
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