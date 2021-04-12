Бешикташ нацелен подписать экс-форварда Динамо и Карпат

Бывший форвард «Карпат» и «Динамо» Лукас Перес, который в настоящее время выступает в Ла Лиге в рядах «Алавеса», стал объектом пристального интереса «Бешикташа».
Руководство турецкого клуба уже осуществило предварительные контакты на предмет трансфера Переса, и рассчитывает, что летом сумеет договориться об этой сделке. В «Бешикташе» хотят согласовать переезд форварда на правах свободного агента, несмотря на то, что контракт Лукаса с «Алавесом» рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем розыгрыше Ла Лиги на счету Лукаса Переса 21 матч, 4 гола и 3 ассиста.
Напомним, в Украине испанский форвард, которому в настоящий момент 32 года, играл с января 2011 по июль 2013 годов.
Источник — CNN Turk
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