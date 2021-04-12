В 30-м туре Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Сампдорию». Встреча закончилась со счетом 0:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Наполи).
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Источник — Sport.ua
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