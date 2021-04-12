БАБИЧ: «Интересно слышать, что 0:3 с Шахтером это, как ничья для Мариуполя»

Известный украинский тренер Александр Бабич прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Мариуполем» (3:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Для меня, как тренера, было бы интереснее, если, к примеру, против моей команды сыграли бы все лучшие футболисты соперника, и особенно — свои воспитанники. Однако, не секрет ведь, что часто зарплату арендованным платит сам арендодатель. Интересно было после матча «Мариуполь» — «Шахтер» услышать, что счет 0:3 — это, как ничья для приазовцев…

На пользу «горнякам» такой футбол точно не пойдет. Подопечные Каштру видели ведь, кто против них играет, и максимум усилий не приложили. Смысла экономить силы перед класико также не было. Впереди — недельный цикл подготовки, во время которого тренерскому штабу «Шахтера» даже придется давать футболистам дополнительную нагрузку. Для горняков было бы лучше, если бы они вели — 1:0, и отрабатывали бы по полной до последних минут», - сказал Бабич.