В матче 30-го тура итальянской Серии А «Рома», которую возглавляет экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, на своем поле обыграла «Болонью» со счетом 1:0.
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Рома).
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Источник — Sport.ua
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