Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Сейчас Заря на порядок выше»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я не могу предъявить претензий ребятам. Многое нам удалось. Нужно понимать, что уровень «Зари» на сегодняшний день на порядок выше. Это команда, которая решает задачу борьбы за серебряные и бронзовые медали. У нас кардинально противоположная задача – сохранить место в Премьер-лиге.

Поэтому я думаю, что мы достойно выглядели, но для того, чтобы в таких играх брать очки, нужно забивать хотя бы один мяч. Если мы не смогли забить, соперник все равно рано или поздно реализует свой момент.

Нам пришлось раскрываться, уходить от своего плана на игру, и у соперника появилось пространство, которое он достаточно хорошо умеет использовать», - сказал Лавриненко.