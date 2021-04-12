ФОТО. Марта Костюк устроила фотосессию с цветами

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, которая не так давно переболела коронавирусом, устроила фотосессию с цветами в Киеве и поделилась философской цитатой.

«Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь, - Омар Хайям», - подписала одно из фото Марта.