ФОТО. Марта Костюк устроила фотосессию с цветами

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, которая не так давно переболела коронавирусом, устроила фотосессию с цветами в Киеве и поделилась философской цитатой.
«Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь, - Омар Хайям», - подписала одно из фото Марта.
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Источник — Sport.ua
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