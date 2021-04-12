Остап МАРКЕВИЧ: «35 минут мы выдержали»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:3) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

– Чего не хватило Вашей команде?

– Мастерства в атакующей линии, в создании опасности у ворот соперника. Конечно, тем молодым ребятам, которые нам сегодня помогали, надо еще работать над собой, совершенствовать свои технические навыки для того, чтобы конкурировать с такой командой как «Шахтер».

– Довольны ли Вы игрой своих подопечных в обороне?

– 35 минут мы выдержали… Сегодня наши защитники, которые являются игроками основного состава, неплохо играли. Но для того, чтобы успешно обороняться необходимо также иметь и надежную полузащиту. Повторюсь, я не могу сказать ни одного плохого слова в адрес наших молодых ребят. Они отработали, как могли. Но для таких серьезных игр необходимы опыт и квалификация.

– Игорь Тищенко провел сегодня 200-й матч в Премьер-лиге…

– Мы поздравляем Игоря с тем, что он достиг такой серьезной отметки. Могу сказать, что это настоящий боец на поле. Сегодня он вышел на замену и мог в конце игры забить мяч в ворота «Шахтера». Мы его поздравляем.