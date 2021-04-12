Во вторник, 13 апреля, состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ примет немецкую «Баварию».
Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
ПСЖ – «Бавария». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок ПСЖ – «Бавария» покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO. Первая встреча завершилась выездной победой парижан со счетом 3:2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ПСЖ – «Бавария».
Источник — Sport.ua
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