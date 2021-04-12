Иван ФЕДЫК: «Играли со сложными соперниками и недобрали много очков»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
«Нам нужно было сегодня побеждать. Турнирное положение такое, что играли со сложными соперниками и недобрали много очков. Поэтому оказались на том месте, с которого нужно было выбираться. Думаю, что сегодня мы начали это делать.
Мы знали, в какой части игры «Минай» играет активно и в какой больше садится в оборону. Рассчитывали забить быстрый гол. Если нет, то все отложится на второй тайм», - сказал Федык.
Источник — Футбол 1/2/3
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