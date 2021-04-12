Наставник Миная: «Такой уровень мастерства у наших футболистов»

Николай Цымбал – о поражении от «Руха»

  • 12.04.2021 01:38
  • 135 просмотров
  • 0 комментариев
Наставник Миная: «Такой уровень мастерства у наших футболистов»
© Футбол 1/2/3. Николай Цымбал

Главный тренер «Миная» Николай Цымбал прокомментировал поражение от львовского «Руха» (0:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы планировали отдать инициативу Руху и в среднем блоке перехватывать мяч, и доставлять в свободные зоны, поскольку крайние защитники Руха высоко поднимаются. За счет этого появляется свободное пространство. Туда нужно отдавать мяч, вбегать и таким образом создавать моменты. К сожалению, у нас не получалось отдавать точные передачи в финальной трети. На данный момент такой уровень мастерства у наших футболистов.

Мы планировали оперативно действовать при переходе из обороны в атаку. Когда мы это делали - у нас появлялись моменты. К сожалению, пропустили гол в позиционной обороне. Удар не получился у футболиста Руха. Я считаю, что везет сильнейшим.

Лопырёнок травмировался. Был удар в спину коленом со стороны игрока Руха. Что касается Багайоко, то до ошибки, которую он совершил (получил вторую желтую - прим.), я считаю, он неплохо действовал.

Ковтун травмирован, он восстанавливается после травмы. А с Карасём прекращено сотрудничество по согласию сторон», - сообщил Цимбал.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности