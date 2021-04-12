Наставник Миная: «Такой уровень мастерства у наших футболистов»

Главный тренер «Миная» Николай Цымбал прокомментировал поражение от львовского «Руха» (0:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы планировали отдать инициативу Руху и в среднем блоке перехватывать мяч, и доставлять в свободные зоны, поскольку крайние защитники Руха высоко поднимаются. За счет этого появляется свободное пространство. Туда нужно отдавать мяч, вбегать и таким образом создавать моменты. К сожалению, у нас не получалось отдавать точные передачи в финальной трети. На данный момент такой уровень мастерства у наших футболистов.

Мы планировали оперативно действовать при переходе из обороны в атаку. Когда мы это делали - у нас появлялись моменты. К сожалению, пропустили гол в позиционной обороне. Удар не получился у футболиста Руха. Я считаю, что везет сильнейшим.

Лопырёнок травмировался. Был удар в спину коленом со стороны игрока Руха. Что касается Багайоко, то до ошибки, которую он совершил (получил вторую желтую - прим.), я считаю, он неплохо действовал.

Ковтун травмирован, он восстанавливается после травмы. А с Карасём прекращено сотрудничество по согласию сторон», - сообщил Цимбал.