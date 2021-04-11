Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Нужно хотя бы одно очко зацепить. Это лучшее лекарство»

Юрий Калитвинцев не может добыть очки с «Олимпиком» в шести матчах подряд. Всего же у «олимпийцев» восемь поражений кряду.

«Мы ожидали такой матч. Нацеливали ребят, что будет много борьбы. Большую часть времени они выдержали этот натиск. К ним претензий быть не может, потому что они сделали все и все силы оставили на футбольном поле. Мы готовились к этому, но не выдержали в конце».

«Удаление Экра? Человек, который подвержен эмоциям открыт перед врагом. Не буду говорить ему, что это эмоции. Это нарушение игровой дисциплины».

«Подкосили ли поражения команду? Очень тяжело, что не можем выиграть. Профессиональный спорт – это игра на результат. Результата нет. Как из этого выходить? Считаю, что только за счет мужского характера. У нас было 5 поражений подряд, ребята не пали духом. Они отдаются полностью. Очередное поражение… В раздевалке была тишина, это естественно. Выход довольно простой. Нужно хотя бы одно очко зацепить. Это лучшее лекарство. Как это сделать? Есть проблемы у нас. Но впереди достаточно много игр. Голову опустить мы не позволим. Если кто-то не верит в свои силы и команды в целом, то они должны быть честны перед собой. Но я вам скажу за полтора месяца работы с этими ребятами: характер у них есть. Может, другого чего-то нет, но характер есть. Постараемся преодолеть то, где мы сейчас оказались», - сказал Калитвинцев.