Бондаренко не сумела пробиться в основу второго турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№242 WTA) завершила борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Чарльстоне, который следует за более крупным, проходящим на этой неделе.
В финале отбора украинка уступила Алише Паркс из США (№320 WTA).
Чарльстон. Финал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Алиша Паркс (США) – 6:3, 3:6, 3:6
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Источник — Sport.ua
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