Бондаренко не сумела пробиться в основу второго турнира в Чарльстоне

Украинка проиграла американке Алише Паркс

  • 11.04.2021 21:41
  • 125 просмотров
  • 1 комментарий
Бондаренко не сумела пробиться в основу второго турнира в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№242 WTA) завершила борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Чарльстоне, который следует за более крупным, проходящим на этой неделе.
 
В финале отбора украинка уступила Алише Паркс из США (№320 WTA). 
 
Чарльстон. Финал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Алиша Паркс (США) – 6:3, 3:6, 3:6

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladlen
    online
      Vladlen, 11.04.2021 21:47
    0
    Катя в своем репертуаре, опять отдала выигранный матч. У нее был такой большой потенциал быть топ теннисисткой, а она просто все профукала.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 11.04.2021 21:47
    0
    Катя в своем репертуаре, опять отдала выигранный матч. У нее был такой большой потенциал быть топ теннисисткой, а она просто все профукала.
    Ссылка
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