Лидер Десны получил травму в матче с Александрией

В матче 21-го тура УПЛ «Десна» - «Александрия» (4:1) дублем в составе черниговцев отличился форвард черниговцев Андрей Тотовицкий. В эпизоде со вторым голом, который Андрей забил пяткой, Тотовицкий травмировал ногу.
По информации источника, 12 апреля нападающий должен пройти медобследование, после которого станет известен характер травмы Тотовицкого и сроки восстановления.
Отметим, что Тотовицкий стал лидером УПЛ по системе «гол+пас» (9+5).
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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