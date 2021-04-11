Лидер Десны получил травму в матче с Александрией

В матче 21-го тура УПЛ «Десна» - «Александрия» (4:1) дублем в составе черниговцев отличился форвард черниговцев Андрей Тотовицкий. В эпизоде со вторым голом, который Андрей забил пяткой, Тотовицкий травмировал ногу.



По информации источника, 12 апреля нападающий должен пройти медобследование, после которого станет известен характер травмы Тотовицкого и сроки восстановления.



Отметим, что Тотовицкий стал лидером УПЛ по системе «гол+пас» (9+5).