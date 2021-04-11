ВИДЕО. Милевский и Панков затроллили спортивного директора Руха

Нападающий «Миная» Артем Милевский и его агент Александр Панков записали обращение к спортивному директору «Руха» Игорю Дедышину.
«Игорек Дедышин, спортдиректор «Руха»,
Пишет для «Спортивки», пишет очень плохо.
Старый Миля для «Миная» лучше новых двух,
Так что лучше, друг, комментируй «Рух», – сказали футболист и его менеджер.
Ранее сообщалось, что «Минай» летом попрощается с Милевским.
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