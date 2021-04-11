ВИДЕО. Милевский и Панков затроллили спортивного директора Руха

Нападающий «Миная» и его агент отреагировали на инсайд об уходе Артема из команды

  • 11.04.2021 17:05
  • 1641 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Милевский и Панков затроллили спортивного директора Руха
© Инстаграм Артема Милевского

Нападающий «Миная» Артем Милевский и его агент Александр Панков записали обращение к спортивному директору «Руха» Игорю Дедышину.
 
«Игорек Дедышин, спортдиректор «Руха»,
Пишет для «Спортивки», пишет очень плохо.
 
Старый Миля для «Миная» лучше новых двух,
Так что лучше, друг, комментируй «Рух», – сказали футболист и его менеджер.
 
Ранее сообщалось, что «Минай» летом попрощается с Милевским.

 

 

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Источник — Instagram

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Комментарии
    zaza1986
      zaza1986, 11.04.2021 17:26
    0
    ...тиць-пиздиць... Алієв де?
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 11.04.2021 17:24
    -1
    троли...тролили...поживем- увидим....
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    zaza1986
      zaza1986, 11.04.2021 17:26
    0
    ...тиць-пиздиць... Алієв де?
    Ссылка
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