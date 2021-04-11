Источник: Минай летом попрощается с Милевским

Несмотря на то, что «Минай» подписал контракт с Артемом Милевским на полтора сезона, знаменитый в прошлом футболист покинет клуб уже этим летом. Закарпатцев разочаровали возможности игрока, и они наконец поняли, что существенно помочь им он в нынешнем состоянии не сможет.
К тому же, прощание с Милевским позволит несколько разгрузить зарплатную ведомость. Знающие люди утверждают, что зарплата бывшего футболиста «Динамо» и сборной Украины - ориентировочно 8-10 тысяч евро в месяц.
В текущем сезоне Милевский провел за «Минай» 9 матчей во всех турнирах, отдав 4 результативные передачи.
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