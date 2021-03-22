ФОТО. Милевский снимется в документальном фильме

Воспользовавшись паузой на матчи сборных, форвард «Миная» Артем Милевский отправился в Киев.
Агент Милевского Александр Панков у себя в Инстаграме сообщил о том, что Артем снимется в документальном фильме:
«Пришло время сняться в документальном кино. Скоро все узнаете», - написал Панков.
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Источник — Instagram
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