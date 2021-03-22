ФОТО. Милевский снимется в документальном фильме

Об этом сообщил его агент Александр Панков

  • 22.03.2021 16:23
  • 1717 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Милевский снимется в документальном фильме
© ФК Минай. Артем Милевский

Воспользовавшись паузой на матчи сборных, форвард «Миная» Артем Милевский отправился в Киев.

Агент Милевского Александр Панков у себя в Инстаграме сообщил о том, что Артем снимется в документальном фильме:

«Пришло время сняться в документальном кино. Скоро все узнаете», - написал Панков.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 16:45
    0
    Tasha19, 22.03.2021 16:41
    Ещё не вечер
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 22.03.2021 16:41
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 16:29
    хорошо хоть не п рно
    Ещё не вечер
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 16:30
    0
    axylinam, 22.03.2021 16:28
    Документалка будет называться " Как просрать карьеру"
    Будет аля лион вспоминать спарку с спартаком и вряд ли упомянуть после дк что там вообще оказалось см не на что, ну разве что чемпионство в карффоель лиге
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 16:29
    0
    хорошо хоть не п рно
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2021 16:28
    +2
    Документалка будет называться " Как просрать карьеру"
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2021 16:28
    +2
    Документалка будет называться " Как просрать карьеру"
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 16:45
    0
    Tasha19, 22.03.2021 16:41
    Ещё не вечер
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 22.03.2021 16:41
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 16:29
    хорошо хоть не п рно
    Ещё не вечер
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 16:30
    0
    axylinam, 22.03.2021 16:28
    Документалка будет называться " Как просрать карьеру"
    Будет аля лион вспоминать спарку с спартаком и вряд ли упомянуть после дк что там вообще оказалось см не на что, ну разве что чемпионство в карффоель лиге
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 16:29
    0
    хорошо хоть не п рно
    Ссылка
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