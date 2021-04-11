Реал до конца сезона потерял хавбека

Кадровые потери в Мадриде

  • 11.04.2021 16:01
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Реал до конца сезона потерял хавбека
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес получил травму в матче 30-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1).

Футболист прошел медицинское обследование, по результатам которого ему диагностировано растяжение задней крестообразной связки левого колена.

Сроки восстановления футболиста не известны. Однако AS сообщает, хавбек пропустит остаток сезона.

В сезоне-2020/21 Васкес провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.

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Источник — AS

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