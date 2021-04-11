Первая лига. Воля Вереса и Черноморца, Черненко – лучший бомбардир

Если 20-й тур Первой лиги удивил многих своей антирекордной результативностью (7 голов в 7 матчах), то 21-й тур стал особенным в плане пенальти. В 5 из 8 поединков пробивались пенальти и шесть из семи ударов были реализованы. Получается, что 6 из 15 голов этого тура были забиты с одиннадцатиметрового. Также 21-й тур стал уникален тем, что сразу в трех встречах команды забивали голы, которые влияли на итоговый результат, в добавленное время. «Авангард» спас ничью, а «Верес» и «Черноморец» добыли важные для себя победы. Опять-таки два из трех этих голов были забиты с пенальти. Также интересно то, что в этом туре не было ни одного удаления. Но давайте подробно пройдемся по всем матчам.

«Оболонь» в Киеве разобралась с тернопольской «Нивой». Правда, «пивовары» проиграли первый тайм (голом за гостей отличился Сергей Кисленко). Во второй половине встречи подопечные Павла Яковенко включились и в течение девяти минут перевернули всех с ног на голову: точные удары Алексея Майданевича и Артура Мурзы принесли киевлянам победу со счетом 2:1. «Оболонь» с 33 очками идет на седьмой позиции, а «Нива» с 18 баллами расположилась на 13-м месте и от зоны вылета у нее отрыв в 5 пунктов.

«Авангард», который борется за сохранение прописки в Первой лиге, принимал на своем поле «Агробизнес» - претендента на повышение в классе. В этом матче было два гола, которые были забиты после реализованных пенальти. «Агрономы» забили в середине первого тайма после точного удара Руслана Черненко, который благодаря этому голу с 10 забитыми мячами в активе возглавил бомбардирскую гонку Первой лиги. А краматорчанам удалось сравнять счет уже в дополнительное время. Точно пробил по воротам с точки Олег Бородай. 1:1 – ничья в Краматорске. Для «Авангарда» это очко на вес золота. Краматорчане с 13 очками идут 15-ми. От зоны невылета их отделяет 4 балла. Команда из Волочиска сейчас четвертая и от первой тройки ее отделяет два очка.

«Верес» долго не мог распечатать ворота «ВПК-Агро». Уже на пятой дополнительной минуте Роман Гончаренко смог забить победный мяч в ворота «агрономов», чем принес важную для ровенчан викторию. «Верес» с 45 баллами по-прежнему лидирует в Первой лиге, имея на две сыгранных встречи меньше, чем у главных конкурентов.

Также одного гола для победы хватило «Прикарпатью», который оказался сильнее «Кремня». Судьбу встречи решил реализованный пенальти в исполнении Романа Барчука на 33-й минуте. Для иванофранковцев эта победа очень важная, так как их отрыв от зоны вылета составляет 4 очка. «Кремень» имеет на два балла больше, чем «Прикарпатье».

«Металлист 1925» не смог победить на выезде «Альянс». Харьковчане расписали мировую 0:0. «Металлист 1925» с 39 очками идет третьим, а команда из Липовой Долины с 29 баллами расположилась на 8-й позиции.

Покуражились на славу в Горишних Плавнях «корабелы» под руководством Ильи Близнюка. Интересно, что могли выходить вперед в этой встречи футболисты «Горняка-Спорт», но Егор Твердохлеб на 31-й минуте не реализовал пенальти. Зато воспользовался своим шансом Богдан Кушниренко, который забил мяч с одиннадцатиметрового на 40-й минуте. Владимир Одарюк на 45+2-й минуте увеличил преимущество «Николаева». Во второй половине встречи Владислав Росляков поставил точку в матче, принеся своей команде победу со счетом 3:0. «Горняк-Спорт» с 28 очками находится на 9-й строчке, «Николаев» с 33 баллами шестой.

«Волынь» оказалась сильнее «Кристалла» в Луцке. Подопечные Василия Сачко выиграли встречу со счетом 2:0, благодаря голам Богдана Орынчака и Хагназари Сиаваша. Лучане с 35 очками пятые в Первой лиге и от третьего места они отстают на 4 очка. «Кристалл» по-прежнему замыкает турнирную таблицу с 6 очками в активе.

«Черноморец» в домашней встрече с «Полесьем» проявил характер и показал, что всерьез намерен вернуться в УПЛ. Одесситы повели в счете после гола Максима Мельничука на 30-й минуте. На 66-й минуте Василий Грицук выровнял положение. Но на 90+1-й минуте команда Алексея Антонова снова забила. Сделал это Дмитрий Коркишко, реализовавший пенальти. 2:1 – победа «моряков»! Житомирцы с 22 очками идут на 11-м месте. «Черноморец» с 44 баллами второй, а у первого «Вереса» 45 очков и еще есть две игры в запасе.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 21-й тур

«Оболонь» - «Нива» - 2:1

Голы: Майданевич, 68, Мурза, 74 – Кисленко, 24.

«Авангард» - «Агробизнес» - 1:1

Голы: Бородай, 90+4 (с пенальти) – Черненко, 24 (с пенальти).

«Верес» - «ВПК-Агро» - 1:0

Гол: Гончаренко, 90+5.

«Прикарпатье» - «Кремень» - 1:0

Гол: Барчук, 33 (с пенальти).

«Альянс» - «Металлист 1925» - 0:0

«Горняк-Спорт» - «Николаев» - 0:3

Голы: Кушниренко, 40 (с пенальти), Одарюк, 45+2, Росляков, 81.

Нереализованный пенальти: Твердохлеб, 31 («Горняк-Спорт»).

«Черноморец» - «Полесье» - 2:1

Голы: Мельничук, 30, Коркишко, 90+1 (с пенальти) – Грицук, 66.

«Волынь» - «Кристалл» - 2:0

Голы: Орынчак, 31, Хагназари, 63 (с пенальти).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ