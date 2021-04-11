В поединке 21-го тура Первой лиги Украины «Волынь» дома обыграла «Кристалл» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Волынь» — «Кристалл» — 2:0
Голы: Оринчак, 32, Хагназари, 63, с пенальти
События матча
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Волынь.
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Источник — ФК Волынь
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