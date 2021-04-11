Тренер Миная: «Милевский покинет клуб? Он знает, что это слухи»

Николай Цымбал высказался о форварде клуба

  • 11.04.2021 13:59
  • 333 просмотра
  • 1 комментарий
Тренер Миная: «Милевский покинет клуб? Он знает, что это слухи»
© ФК Минай. Николай Цымбал

Главный тренер «Миная» Николай Цымбал прокомментировал подготовку к поединку с с львовским «Рухом», а также высказался о слухах, что Милевский летом покинет клуб.

«Этот матч очень важен для нас. Мы тщательно подготовились, хорошо разобрали соперника. Наши футболисты вполне понимают и силу соперника, и то, что матч будет очень важен.

Слухи о Милевском? До межсезонья у нас еще ряд ответственных игр, в том числе сегодняшняя с «Рухом», поэтому говорить о каких-то кадровые изменения сейчас - это абсурд. Могу заверить, что сейчас все футболисты остаются в «Минае» и все наши мысли исключительно о предстоящих играх.

Сам Артем Милевский тоже отмечает, что распространенные слухи не соответствуют действительности и пока об изменениях в контракте речь не идет», - сказал Цимбал.

Матч «Рух» - «Минай» состоится 11 апреля, в 17:00.

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Источник — ФК Минай

(3 голоса)

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Комментарии
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 11.04.2021 14:10
    +2
    "Николай Цымбал прокомментировал подготовку к поединку с с львовским «Движением»,
    "Движением"??? Гугл-переводчик наше всё)) Редактор запил что ли?)
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 11.04.2021 14:10
    +2
    "Николай Цымбал прокомментировал подготовку к поединку с с львовским «Движением»,
    "Движением"??? Гугл-переводчик наше всё)) Редактор запил что ли?)
    Ссылка
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