Тренер Миная: «Милевский покинет клуб? Он знает, что это слухи»

Главный тренер «Миная» Николай Цымбал прокомментировал подготовку к поединку с с львовским «Рухом», а также высказался о слухах, что Милевский летом покинет клуб.

«Этот матч очень важен для нас. Мы тщательно подготовились, хорошо разобрали соперника. Наши футболисты вполне понимают и силу соперника, и то, что матч будет очень важен.

Слухи о Милевском? До межсезонья у нас еще ряд ответственных игр, в том числе сегодняшняя с «Рухом», поэтому говорить о каких-то кадровые изменения сейчас - это абсурд. Могу заверить, что сейчас все футболисты остаются в «Минае» и все наши мысли исключительно о предстоящих играх.

Сам Артем Милевский тоже отмечает, что распространенные слухи не соответствуют действительности и пока об изменениях в контракте речь не идет», - сказал Цимбал.

Матч «Рух» - «Минай» состоится 11 апреля, в 17:00.