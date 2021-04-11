Месси не забивает в Эль Класико после ухода Роналду из Реала

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Игра закончилась со счетом 2:1.

Форвард каталонского клуба Лионель Месси не забивает «Реалу» в Эль Класико уже 3 года. Последний гол аргентинца в матчах с «Мадридом» состоялся 6 мая 2018 года, когда команды сыграли вничью 2:2.

После трансфера Криштиану Роналду в «Ювентус» Месси не может отметиться в самом статусном матче Испании хотя бы ассистом.

За это время Месси сыграл 7 матчей с «Реалом».

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