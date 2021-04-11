Месси не забивает в Эль Класико после ухода Роналду из Реала

Печальная статистика форварда «Барселоны»

  • 11.04.2021 12:27
  • 372 просмотра
  • 2 комментария
Месси не забивает в Эль Класико после ухода Роналду из Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Игра закончилась со счетом 2:1.

Форвард каталонского клуба Лионель Месси не забивает «Реалу» в Эль Класико уже 3 года. Последний гол аргентинца в матчах с «Мадридом» состоялся 6 мая 2018 года, когда команды сыграли вничью 2:2.

После трансфера Криштиану Роналду в «Ювентус» Месси не может отметиться в самом статусном матче Испании хотя бы ассистом.

За это время Месси сыграл 7 матчей с «Реалом».

Смотрите также: ВИДЕО. Как Месси не сумел спасти ничью для Барселоны в Эль Класико.

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Источник — Opta

(3 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 11.04.2021 12:54
    0
    А до этого Месси забил 26 мячей Реалу в официальных матчах, 18 мячей в чемпионате уже не считается?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 11.04.2021 12:49
    0
    Тот случай когда за 3 года забили в эль классика одинаково с Криштиану 😂
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 11.04.2021 12:54
    0
    А до этого Месси забил 26 мячей Реалу в официальных матчах, 18 мячей в чемпионате уже не считается?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 11.04.2021 12:49
    0
    Тот случай когда за 3 года забили в эль классика одинаково с Криштиану 😂
    Ссылка
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