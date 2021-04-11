Анатолий ТРУБИН: «С радостью, но без эйфории»

19-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги победы над «Мариуполем» (3:0) в поединке 21-го тура УПЛ.
«Победа в копилку.
С радостью, но без эйфории.
Продолжаем в том же духе», — отметил Трубин.
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