Александр ЗИНЧЕНКО: «Не наш день»

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение от «Лидса» (1:2) в поединке 31-го тура АПЛ.
«Не наш день. Но мы вернемся!
Давайте сосредоточимся на следующем!», — отметил Зинченко.
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Источник — Instagram
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