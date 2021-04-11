Виталий МИКОЛЕНКО: «У Динамо каждый матч как финал»

Футболист киевской команды подвел итоги победы над «Днепром-1» (2:0)

  • 11.04.2021 08:55
  • 873 просмотра
  • 1 комментарий
Виталий МИКОЛЕНКО: «У Динамо каждый матч как финал»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал поединок с «Днепром-1» (2:0).

- Чего не хватило в первом тайме?
- Во-первых, соперник был очень сложный. Они после зимней паузы хорошо выглядели, только мы их выиграли. Непросто складывался первый тайм, в начале второго мы еще немного прибавили, забили гол. После удаления второй гол решил исход матча.

- Твой гол — наигранная комбинация?
- Сидорчук из-за пределов штрафной забил, а я уже в штрафной находился очень близко к воротам. Там, наверное, сложнее не попасть, чем попасть. В том эпизоде защитник ошибся.

- Это ситуативно было?
- Да, я забежал перед угловым и Сидорчук спросил, иду ли я в оборону или атаку, и я побежал. Получилось, что не зря.

- После матча вы долго не выходили из раздевалки, был разговор с Мистером?
- Нет, все пошли в душ и стали созваниваться с родными.

- Впереди осталось пять туров - какие перспективы на чемпионство?
- Наша задача - выиграть пять матчей из пяти. Каждый поединок как финал.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Dominik
    online
      Dominik, 11.04.2021 09:11
    +3
    за сезон три титула, молодцы!
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 11.04.2021 09:11
    +3
    за сезон три титула, молодцы!
    Ссылка
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