Виталий МИКОЛЕНКО: «У Динамо каждый матч как финал»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал поединок с «Днепром-1» (2:0).

- Чего не хватило в первом тайме?

- Во-первых, соперник был очень сложный. Они после зимней паузы хорошо выглядели, только мы их выиграли. Непросто складывался первый тайм, в начале второго мы еще немного прибавили, забили гол. После удаления второй гол решил исход матча.

- Твой гол — наигранная комбинация?

- Сидорчук из-за пределов штрафной забил, а я уже в штрафной находился очень близко к воротам. Там, наверное, сложнее не попасть, чем попасть. В том эпизоде защитник ошибся.

- Это ситуативно было?

- Да, я забежал перед угловым и Сидорчук спросил, иду ли я в оборону или атаку, и я побежал. Получилось, что не зря.

- После матча вы долго не выходили из раздевалки, был разговор с Мистером?

- Нет, все пошли в душ и стали созваниваться с родными.

- Впереди осталось пять туров - какие перспективы на чемпионство?

- Наша задача - выиграть пять матчей из пяти. Каждый поединок как финал.