Валерий БОНДАРЬ: «Надеемся, что Динамо потеряет очки»

Футболист «Шахтера» подвел итоги победы над «Мариуполем» (3:0)

  • 11.04.2021 08:31
  • 999 просмотров
  • 5 комментариев
Валерий БОНДАРЬ: «Надеемся, что Динамо потеряет очки»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал результат матча с «Мариуполем» (3:0) и предстоящую встречу с «Динамо».

– Хорошо, что победили сегодня. Подходим к игре с «Динамо» (Киев) в хорошем настроении, а самое главное – морально и физически подготовленными. Для нас это один из решающих матчей чемпионата.

– Нельзя сказать, что первые 30 минут вам удались. В этот раз не вышло быстро забить.
– «Мариуполь» хорошо оборонялся, футболисты грамотно перемещались, закрывали позиции, куда мы должны были вбегать и забивать гол. Но у нас были моменты в стартовые 10 минут, – если бы забили первый мяч, думаю, было бы полегче. Хорошо, что все так закончилось: отличились на 35-й минуте, затем сразу же во второй раз.

– Насколько реально догнать «Динамо»? Вы уже прикидывали, считали очки?
– Что считать? Надо набирать свои очки и надеяться, что «Динамо» их потеряет. Я очень надеюсь и верю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, что мы эти семь баллов отыграем и выйдем на первое место.

– «Шахтер» по игре сейчас сильнее «Динамо»?
– Через неделю увидим.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 11.04.2021 09:56
    0
    17 числа голой ж. ..пой на кол сядете. Надеюсь, Заря все же отправит вас на 3 место. По своей игре вы и этого недостойны
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.04.2021 09:53
    +1
    Дурень думкою радіє, нею він і багатіє.
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    Maslyaspor
      Maslyaspor, 11.04.2021 09:19
    +3
    Сподівається він , тобі й так Супряга свою
    Б/У підстилку підігнав , так що з тебе досить .Йди користуйся дірками які Влад розкупорив для тебе .
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 11.04.2021 09:07
    +6
    Дайте, отыграться!!! Еще, еще, себе
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 11.04.2021 09:06
    +4
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 11.04.2021 09:07
    +6
    Дайте, отыграться!!! Еще, еще, себе
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 11.04.2021 09:06
    +4
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 11.04.2021 09:19
    +3
    Сподівається він , тобі й так Супряга свою
    Б/У підстилку підігнав , так що з тебе досить .Йди користуйся дірками які Влад розкупорив для тебе .
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.04.2021 09:53
    +1
    Дурень думкою радіє, нею він і багатіє.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.04.2021 09:56
    0
    17 числа голой ж. ..пой на кол сядете. Надеюсь, Заря все же отправит вас на 3 место. По своей игре вы и этого недостойны
    Ссылка
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