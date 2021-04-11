Валерий БОНДАРЬ: «Надеемся, что Динамо потеряет очки»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал результат матча с «Мариуполем» (3:0) и предстоящую встречу с «Динамо».

– Хорошо, что победили сегодня. Подходим к игре с «Динамо» (Киев) в хорошем настроении, а самое главное – морально и физически подготовленными. Для нас это один из решающих матчей чемпионата.

– Нельзя сказать, что первые 30 минут вам удались. В этот раз не вышло быстро забить.

– «Мариуполь» хорошо оборонялся, футболисты грамотно перемещались, закрывали позиции, куда мы должны были вбегать и забивать гол. Но у нас были моменты в стартовые 10 минут, – если бы забили первый мяч, думаю, было бы полегче. Хорошо, что все так закончилось: отличились на 35-й минуте, затем сразу же во второй раз.

– Насколько реально догнать «Динамо»? Вы уже прикидывали, считали очки?

– Что считать? Надо набирать свои очки и надеяться, что «Динамо» их потеряет. Я очень надеюсь и верю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, что мы эти семь баллов отыграем и выйдем на первое место.

– «Шахтер» по игре сейчас сильнее «Динамо»?

– Через неделю увидим.