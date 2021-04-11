Парма — Милан — 1:3. Видео голов и обзор матча

В поединке 30-го тура Серии А «Милан» на выезде обыграл «Парму» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Парма» — «Милан» — 1:3
Голы: Гальоло, 66 – Ребич, 8, Кессье, 44, Леау, 90+4
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Источник — YouTube
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