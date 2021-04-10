ВИДЕО. Что Ибра сказал арбитру? За что Златану показали красную карточку

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович был удален с поля в поединке 30-го тура Серии А против «Пармы» (3:1).
На 60-й минуте 39-летний швед сказал что-то арбитру, которому это не понравилось. Рефери немедленно показал Ибрагимовичу прямую красную карточку.
Серия А. 30-й тур
«Парма» – «Милан» – 1:3
Голы: Гальоло, 66 – Ребич, 8, Кессье, 44, Леау, 90+4.
ВИДЕО. Удаление Златана Ибрагимовича, 60 мин.
ФОТО. Ибра покидает поле досрочно
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Парма.
|60'
|Златан Ибрагимович (Милан) получает красную карточку.
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Милан.
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Источник — Sport.ua
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