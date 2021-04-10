30-й тур
Парма
1 : 3
Милан
10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Что Ибра сказал арбитру? За что Златану показали красную карточку

Форвард «Милана» удален с поля в поединке 30-го тура Серии А против «Пармы»

  • 10.04.2021 21:05
  • 4461 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Что Ибра сказал арбитру? За что Златану показали красную карточку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович был удален с поля в поединке 30-го тура Серии А против «Пармы» (3:1).

На 60-й минуте 39-летний швед сказал что-то арбитру, которому это не понравилось. Рефери немедленно показал Ибрагимовичу прямую красную карточку.

Серия А. 30-й тур

«Парма»  «Милан»  1:3

Голы: Гальоло, 66 – Ребич, 8, Кессье, 44, Леау, 90+4.

ВИДЕО. Удаление Златана Ибрагимовича, 60 мин.

ФОТО. Ибра покидает поле досрочно

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
66' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Парма.
60' Златан Ибрагимович (Милан) получает красную карточку.
44' ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
8' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Милан.
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    NeRoN69
      NeRoN69, 10.04.2021 21:52
    0
    А мог бы и с вертухи...
    Ссылка
    Zardunchenk@
      Zardunchenk@, 10.04.2021 21:37
    -1
    Балканский матюк вместо державного.) Боснийско-хорватские корни не пропьёшь.
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 10.04.2021 21:24
    -1
    Златан може і сказати)))
    Ссылка
    NeRoN69
      NeRoN69, 10.04.2021 21:52
    0
    А мог бы и с вертухи...
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