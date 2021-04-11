Александр НАЗАРЕНКО: «У нас есть цель, будем к ней идти»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко поделился мнением о поражении «Динамо» (0:2).

«Такая серия неплохая была, рекордная. Но мы играли не с простой командой. Выходили на поле с одной мыслью – выиграть матч. Не получилось. Думаю, это поражение пойдет нам только на пользу. На каждый матч выходим и стараемся победить. У нас есть цель, будем к ней идти».

Отметим, что сам Назаренко в матче против «Динамо» появился на поле после выхода на замену во втором тайме.