Александр НАЗАРЕНКО: «У нас есть цель, будем к ней идти»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал поражение от «Динамо»

  • 11.04.2021 06:00
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Александр НАЗАРЕНКО: «У нас есть цель, будем к ней идти»
© СК Днепр-1. Александр Назаренко

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко поделился мнением о поражении «Динамо» (0:2).

«Такая серия неплохая была, рекордная. Но мы играли не с простой командой. Выходили на поле с одной мыслью – выиграть матч. Не получилось. Думаю, это поражение пойдет нам только на пользу. На каждый матч выходим и стараемся победить. У нас есть цель, будем к ней идти».

Отметим, что сам Назаренко в матче против «Динамо» появился на поле после выхода на замену во втором тайме.

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Источник — Футбол 1/2/3

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